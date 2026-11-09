Victoire importante à Milan : l'Inter met fin à la série de 6 matchs de l'équipe de Fàbregas

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Victoire importante à Milan : l'Inter met fin à la série de 6 matchs de l'équipe de Fàbregas

Dans l'un des chocs de la 11e journée de Serie A, l'un des leaders du classement, l'Inter a accueilli au stade Giuseppe Meazza le Como, révélation de la saison.

Dans un match intense et rythmé, les hommes de Cristian Chivu ont marqué deux fois dès les vingt premières minutes pour s'imposer 2-0. Ce résultat met officiellement fin à la série de 6 victoires consécutives de l'équipe de Cesc Fàbregas toutes compétitions confondues.

7 minutes de pression et des buts rapides au Giuseppe Meazza

L'Inter a pris l'initiative dès le coup d'envoi et a profité des erreurs défensives :

  • 12e minute, ouverture du score par Esposito : Suite à une pression constante des locaux, Francesco Pio Esposito a éliminé les défenseurs pour loger le ballon au fond des filets — 1-0 ;

  • 19e minute, la frappe précise de Thuram : Sept minutes plus tard, l'attaquant français Marcus Thuram a transformé une occasion dans la surface pour doubler la mise pour les Milanais — 2-0 ;

  • Les changements de Fàbregas n'ont pas suffi : En seconde période, Cesc Fàbregas a effectué plusieurs changements (Ricci, Caqueret, Liberali et Chaka Traorè sont entrés) pour renforcer l'attaque, mais la ligne défensive organisée de l'Inter a tenu bon.

Feuille de match et compositions

  • Serie A. 11e journée

    Inter — Como 2-0

    8 novembre, stade Giuseppe Meazza

    Buts : Esposito (12), Thuram (19).

    Avertissement : Esposito (72, Inter).

  • Inter : Martínez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Çalhanoğlu (Sučić, 81), Zieliński (Mkhitaryan, 73), Dimarco (Diouf, 88), Esposito (Bonny, 73), Thuram (Pavard, 88).

  • Como : Sánchez, Couto (Liberali, 74), Ramón, Kempf, Valli (Chaka Traorè, 74), Perrone (Ricci, 46), Millico, Da Cunha (Caqueret, 74), Paz, Baturina (Smolčić, 46), Douvikas.

Classement : La pression monte dans la course au titre

Cette victoire place l'Inter dans une position très favorable dans la course au titre :

Rang

Équipe

Matchs

Points

État / Dynamique

1

Lazio

11

29

Leader, mais poursuivants proches

2

Inter

11

28

Écart réduit à seulement 1 point

3

Napoli

11

25

Dans le trio de tête

4

Milan

11

24

Dans le top 4 après la victoire à Gênes

5

Como

11

23

Série de 6 victoires stoppée, chute à la 5e place

InterComoSerie ACesc FàbregasFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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