Pourquoi Marcus Thuram n’a pas fait le déplacement pour affronter le Real Betis

L’attaquant de l’Inter Marcus Thuram poursuit sa récupération physique et doit manquer les matchs de préparation estivale. Le Français n’a pas été inscrit sur la feuille de match de la dernière rencontre amicale de l’équipe et n’a même pas pris place sur le banc. Cette situation suscite de légitimes interrogations chez les supporters et les spécialistes concernant l’état de santé du joueur. À ce sujet, Goal.com rapporte la nouvelle.

Selon Goal.com et FcInter 1908, la période des vacances d’été et des compétitions a été particulièrement éprouvante pour l’attaquant expérimenté. Le joueur, qui a évolué avec sa sélection nationale, accuse encore un retard sur sa forme physique optimale en raison des charges de travail et des séquelles d’anciennes blessures. Le staff technique a préféré lui faire suivre un programme individuel, sans prendre de risques.

Difficultés physiques et historique des blessures

L’attaquant français, né en 1997, avait souffert de problèmes aux mollets durant la seconde moitié de la saison dernière. Même s’il avait contribué à la conquête de la Serie A et de la Coupe d’Italie en fin de saison, cette blessure a continué à se manifester par la suite. Lors de la Coupe du monde, il a également été géré avec beaucoup de prudence au sein de l’équipe de France dirigée par Didier Deschamps et n’a joué qu’une minute en phase de groupes.

De retour au club à la mi-août, Thuram a commencé sa récupération au centre d’entraînement d’Appiano Gentile. Toutefois, l’enchaînement de deux grandes compétitions et la longue période de récupération ont inévitablement affecté sa préparation générale. Le joueur doit désormais retrouver pleinement son ancienne explosivité et sa vivacité.

La décision du staff et les prochaines échéances

La direction de l’Inter et le staff technique ont décidé de ne prendre aucun risque susceptible de nuire à la santé du joueur. C’est pourquoi Thuram n’a pas fait le déplacement à Bari pour le match amical contre le Real Betis . Compte tenu des possibilités limitées de s’entraîner pendant le voyage et du risque de rester sans temps de jeu, il a été jugé préférable qu’il reste à Milan.

Selon le service de presse du club, l’état du joueur n’est pas préoccupant et il doit simplement profiter des installations du centre pour travailler à pleine charge. Plutôt que de perdre du temps dans les déplacements et les vols, il a été jugé préférable qu’il s’entraîne à Appiano Gentile. Cela permettra à Thuram de retrouver plus rapidement le niveau requis pour intégrer le onze de départ.

L’ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach met tout en œuvre pour retrouver sa meilleure condition physique avant le début de la nouvelle saison. Pour l’Inter, le retour en pleine santé et en bonne forme physique d’un joueur aussi important de son secteur offensif sera déterminant avant le championnat. Les spécialistes du club suivent attentivement sa récupération.