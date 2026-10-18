Fiorentina — Como : compositions et direct commenté

·43·Sport
Fiorentina — Como : compositions et direct commenté

Le match de Serie A entre la Fiorentina et Como débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de la Fiorentina : 43. de Gea D., 3. Drăgușin R., 44. Fagioli N., 20. Jiménez A., 30. Mastantuono F., 27. Ndour C., 25. Njie A., 32. Pellegrino M., 5. Pongračić M., 28. Pote, 33. Veri.

Remplaçants de la Fiorentina : 74. Ademi A., 23. Beto, 4. Brescianini M., 53. Christensen O., 2. Dodô, 29. Gnonto W., 42. Inao Ulai K., 17. João Mário, 19. Lezzerini L., 72. Matteo B., 73. Pirro A., 21. Valdepeñas V.

Entraîneur de la Fiorentina : Vanoli P.

Composition de départ de Como : 1. Audero E., 8. Cáceres M., 99. Chalobah T., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Millico L., 10. Paz N., 3. Varela A.

Remplaçants de Como : 42. Addai G., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayky, 53. Kambwala W., 15. Lado A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Ricci S., 17. Rodríguez J., 97. Sánchez R., 28. Smolčić I., 22. Vigorito M.

Entraîneur de Como : Fàbregas C.

En direct EN DIRECT
16
Anastasios Douvikas (Como) échappe à son marquage et place une tête sur ce centre, le ballon se dirigeait vers le coin gauche mais le gardien réalise un arrêt splendide.
15
Un bon renvoi du défenseur signifie que le corner ne donne rien pour Como.
15
C'était un magnifique moment de football. Lucas Da Cunha (Como) a reçu une superbe passe tranchante à l'entrée de la surface et a décoché une frappe puissante dans le petit filet gauche. David de Gea a bien lu son intention et a réalisé un arrêt exceptionnel pour empêcher le but ! Como va tirer un corner.
14🔁
Changement. Jacobo Ramón (Côme) entre en jeu, Trevoh Chalobah quitte le terrain.
12
Trevoh Chalobah (Côme) veut continuer, mais son corps refuse !
11
Pongracic (Fiorentina) tire le corner.
10
Nicolò Fagioli (Fiorentina) reçoit une excellente passe dans la surface de réparation et décoche immédiatement une frappe, mais un défenseur la bloque au derniers moment, empêchant le but. Le ballon sort des limites du terrain. La Fiorentina va effectuer un corner.
10
Quel arrêt ! Alieu Njie (Fiorentina) frappe depuis la surface, mais c'est magistralement détourné.
7
Radu Drăgușin (Fiorentina) commet une faute sur son adversaire et Marco Di Bello arrête le jeu.
6
Mateo Pellegrino (Fiorentina) a tenté de filer vers le but, mais le défenseur est revenu à temps pour tacler. Le ballon est sorti, sortie de but pour Como.
5
Mateo Pellegrino (Fiorentina) a démarré sa course trop tôt et l'assistant lève son drapeau pour signaler un hors-jeu.
4
Marin Pongračić (Fiorentina) tente un tacle glissé pour récupérer le ballon, mais touche la jambe de son adversaire. L'arbitre siffle faute.
4
Mattia Liberali (Como) a tenté un raid solitaire, mais un défenseur l'a stoppé, empêchant une action dangereuse. Le ballon est sorti en touche. Como va effectuer la remise en jeu.
3
Marin Pongracic (Fiorentina) semble avoir touché le ballon de la main dans la surface, mais l'arbitre a fait signe de continuer !
1
L'arbitre siffle et le match commence.
18:02
C'est parti, Como engage.
18:00
L'arbitre principal du match d'aujourd'hui sera Marco Di Bello.
18:00
Les compositions de départ sont déjà annoncées et vous pouvez les consulter dans la section compositions.
18:00
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel. Vous pouvez suivre tous les moments forts du match par écrit pour ne rien rater. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle.
FiorentinaComoSerie AFootballItalie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«2 buts en une minute et un triplé» : la Fiorentina offre un spectacle de 6 buts à Venise«2 buts en une minute et un triplé» : la Fiorentina offre un spectacle de 6 buts à Venise12 septembre 06:21La Roma s'impose à Turin, le sensationnel Como monte à la 2e placeLa Roma s'impose à Turin, le sensationnel Como monte à la 2e place15 septembre 00:09Le miracle de Fabregas secoue la Serie A : Côme écrase le Genoa à l'extérieurLe miracle de Fabregas secoue la Serie A : Côme écrase le Genoa à l'extérieur5 septembre 08:01Mourinho voit trois visages différents du Real lors du match contre la FiorentinaMourinho voit trois visages différents du Real lors du match contre la Fiorentina2 août 09:22Un tournant inattendu : Trevoh Chalobah rejoint le Como de Cesc FàbregasUn tournant inattendu : Trevoh Chalobah rejoint le Como de Cesc Fàbregas16 juillet 19:53Como envisage Liam Delap pour renforcer son attaqueComo envisage Liam Delap pour renforcer son attaque14 août 17:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre