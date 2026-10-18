Fiorentina — Como : compositions et direct commenté
Le match de Serie A entre la Fiorentina et Como débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ de la Fiorentina : 43. de Gea D., 3. Drăgușin R., 44. Fagioli N., 20. Jiménez A., 30. Mastantuono F., 27. Ndour C., 25. Njie A., 32. Pellegrino M., 5. Pongračić M., 28. Pote, 33. Veri.
Remplaçants de la Fiorentina : 74. Ademi A., 23. Beto, 4. Brescianini M., 53. Christensen O., 2. Dodô, 29. Gnonto W., 42. Inao Ulai K., 17. João Mário, 19. Lezzerini L., 72. Matteo B., 73. Pirro A., 21. Valdepeñas V.
Entraîneur de la Fiorentina : Vanoli P.
Composition de départ de Como : 1. Audero E., 8. Cáceres M., 99. Chalobah T., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Millico L., 10. Paz N., 3. Varela A.
Remplaçants de Como : 42. Addai G., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayky, 53. Kambwala W., 15. Lado A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Ricci S., 17. Rodríguez J., 97. Sánchez R., 28. Smolčić I., 22. Vigorito M.
Entraîneur de Como : Fàbregas C.
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