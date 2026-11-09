La Juventus arrache un match nul spectaculaire contre la Fiorentina après avoir été menée deux fois

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La Juventus arrache un match nul spectaculaire contre la Fiorentina après avoir été menée deux fois

Lors du match phare clôturant la 11e journée de Serie A, le club turinois de la Juventus s'est déplacé sur la pelouse de l'un de ses rivaux historiques, la Fiorentina . Ce duel intense et acharné au stade Artemio Franchi s'est soldé par un match nul spectaculaire de 2-2.

Les hommes de Luciano Spalletti, bien qu'ayant été menés au score à deux reprises, ont fait preuve de caractère pour revenir au score et repartir de Florence avec un point précieux.

Buts rapides, changements tactiques et l'égalisation décisive de Bremer

La rencontre a été disputée sur un rythme élevé et marquée par des duels intenses dès les premières minutes :

  • 4e minute, une entame fulgurante : Très actifs dès le coup d'envoi, les hôtes ont ouvert le score par Pellegrino, permettant aux « Viola » de prendre rapidement l'avantage — 1-0 ;

  • 32e minute, la réponse de Woltemade : Après une demi-heure de jeu, l'attaquant de la Juventus, Nick Woltemade, a concrétisé une occasion pour rétablir l'équilibre — 1-1 ;

  • 54e minute, le nouveau coup de Njié : En début de seconde période, les Florentins ont accentué la pression et Njié a trouvé le chemin des filets, portant le score à 2-1 ;

  • 66e minute, le but crucial du défenseur : Suite à plusieurs changements effectués par Spalletti, les Turinois ont profité d'une phase arrêtée : le défenseur central Bremer a inscrit un but décisif, fixant le score final à 2-2.

Feuille de match et compositions

  • Serie A. 11e journée

    Fiorentina — Juventus 2-2

    8 novembre, stade Artemio Franchi

    Buts : Pellegrino (4e), Njié (54e) — Woltemade (32e), Bremer (66e).

    Avertissements : Cabal (13e), Bremer (22e), Oulai (50e), Kolo Muani (73e).

  • Fiorentina : David De Gea, Jiménez, Drăgușin, Vieri, Mário, N'Dour, Oulai (Fagioli, 65e), Mastantuono, Poté (Brescianini, 65e), Njié (Gnonto, 86e), Pellegrino (Beto, 86e).

  • Juventus : Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí (Gatti, 89e), Cabal (Çelik, 57e), McKennie (Ekhator, 78e), Koopmeiners, Luiz, Boga (Alaybegovic, 57e), Kolo Muani, Woltemade (Zhegrova, 57e).

Situation au classement

À l'issue de cette 11e journée, les deux équipes se positionnent ainsi au classement :

  • Juventus — 18 points : Avec ce match nul, les Turinois atteignent 18 points et restent à la 7e place, s'éloignant légèrement du top 4 ;

  • Fiorentina — 9 points : Bien qu'ayant laissé échapper la victoire à domicile, les hôtes portent leur total à 9 points et occupent la 15e place du classement.

JuventusFiorentinaSerie AFootballItalie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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