Lionel Messi révèle le sommet de sa carrière et ses buts les plus importants

Légende du football mondial, l'attaquant de l'Inter Miami Lionel Messi a fait le bilan de sa riche et prolifique carrière après son match d'adieu avec l'équipe nationale d'Argentine, en revenant sur son plus grand accomplissement.

L'octuple vainqueur du Ballon d'Or a souligné que, parmi les innombrables trophées de sa carrière, le titre de champion du monde 2022 au Qatar reste le sommet absolu de son parcours de joueur. La célèbre publication The Touchline a rapporté cette confidence de la star argentine.

« Les buts marqués contre la France sont les plus importants de ma vie »

Messi est revenu en détail sur la finale dramatique au Qatar et l'importance des buts inscrits ce soir-là :

Sommet de carrière : « Ma victoire à la Coupe du Monde est le point culminant de ma carrière de footballeur professionnel. Ce n'était pas seulement un rêve pour moi, mais l'objectif principal que j'ai poursuivi toute ma vie ;

Buts les plus importants : Les buts que j'ai marqués contre l'équipe de France lors de la finale du tournoi sont devenus les plus importants de ma carrière en raison de leur valeur inestimable. Et, bien sûr, en raison de l'immense importance de ce match, ils resteront toujours au premier rang », a déclaré Lionel Messi.

Finale du Mondial 2026 et adieux à l'équipe nationale

Rappelons que la Coupe du Monde 2026, qui s'est déroulée l'été dernier sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, a été la dernière grande compétition de Messi sous le maillot national :

Finale dramatique : L'Argentine a atteint la finale de la compétition et, après une lutte acharnée, s'est inclinée face à l'équipe d'Espagne lors des prolongations ;

Match d'adieu : Après ce tournoi, Lionel Messi a disputé son match d'adieu avec l'Albiceleste, mettant officiellement fin à sa carrière internationale.

Ces mots sincères de Lionel Messi rappellent une fois de plus son immense héritage dans l'histoire de l'équipe nationale et son empreinte indélébile dans le monde du football.