Intense journée en Premier League : Liverpool décroche une victoire cruciale, Newcastle s'impose à Londres

La 8e journée de Premier League a été marquée par une série de rencontres passionnantes et décisives. Dans l'un des chocs de la journée, Liverpool a accueilli Brighton à domicile, pliant le match dès les premières minutes et s'imposant avec autorité sur le score de 2-0. Par ailleurs, Newcastle est reparti de la capitale avec les trois points, tandis qu'un match nul a été enregistré entre Hull City et Brentford. Résolution rapide à Anfield : deux buts en 4 minutes.

Liverpool a entamé la rencontre avec intensité, posant les bases de sa victoire avant la mi-temps :

17e minute (csc) :

Sous la pression des Reds, le milieu de terrain de Brighton, Pascal Gross, a marqué contre son camp (1-0) ; 21e minute (but d'Isak) :

Quatre minutes plus tard, Alexander Isak a trompé le gardien adverse pour porter le score à 2-0 ; Contrôle du match :

Malgré plusieurs changements effectués par les deux équipes en seconde période, le score est resté inchangé. Premier League. 8e journée

Liverpool — Brighton 2-0

Buteurs :

Pascal Gross 17 (csc), Alexander Isak 21. Liverpool :

Alisson Becker, Jeremy Doku, Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez (Kostas Tsimikas, 88), Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz (Trey Nyoni, 65), Bradley Barcola (Lewis Koumas, 77), Alexander Isak (Rio Ngumoa, 77). Brighton :

Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu (Costinha, 6), Luka Vuskovic, Lewis Dunk, Olivier Boscagli (Jack Hinshelwood, 46), Yasin Ayari (Georginio Rutter, 75), Maxim De Cuyper, Pascal Gross, Chema Andres (Malick Yalcouye, 54), Diego Gomez, Charalampos Kostoulas. Victoire à l'extérieur pour Newcastle : montée à la 7e place

Le match entre Crystal Palace et Newcastle à Londres a basculé en faveur des visiteurs en seconde période :

46e minute (début rapide) :Entré en jeu après la pause, William Osula a immédiatement donné l'avantage aux Magpies ;58e minute (le point final de Barnes) :

Harvey Barnes a puni la défense adverse pour inscrire le deuxième but et sceller le résultat (0-2) ; Classement :

Grâce à cette victoire, Newcastle porte son total à 11 points et grimpe à la 7e place du championnat. Crystal Palace, avec 7 points, reste dans le bas du tableau. Premier League. 8e journée

Crystal Palace — Newcastle 0-2 Buteurs : William Osula 46, Harvey Barnes 58. Match nul entre Hull City et Brentford Dans une autre rencontre de la journée, les forces étaient équilibrées : Penalty en première période :L'attaquant de Hull City, Oliver McBurnie, a transformé un penalty pour donner l'avantage aux locaux ;Réponse en seconde période :

Dango Ouattara a égalisé pour les visiteurs, offrant un point précieux à son équipe (1-1) ;

Indicateurs au classement :Après ce résultat, Brentford compte 11 points et Hull City 10.Premier League. 8e journée

Hull City — Brentford 1-1 Buteurs :

Oliver McBurnie (pen.) — Dango Ouattara.

Turning yana bir to‘qnashuvida kuchlar teng keldi:

Birinchi bo‘lim penaltisi: «Hall Siti» hujumchisi Oliver Makberni 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

Ikkinchi bo‘limdagi javob: Mehmonlar safida Dango Uattara hisobni tenglashtirib, jamoasiga qimmatli ochkoni taqdim etdi (1:1);

Jadval ko‘rsatkichi: Mazkur natijadan so‘ng «Brentford» hisobidagi ochkolar soni 11 taga, «Hall Siti»niki esa 10 taga yetdi.

APL. 8-tur

«Hall Siti» — «Brentford» 1:1