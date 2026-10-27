Le patron de France Football révèle les coulisses du Ballon d'Or 2026

Après la cérémonie qui s'est tenue à Londres, le « Ballon d'Or 2026 » a soulevé l'une des questions les plus débattues : pourquoi le phénomène de 19 ans, champion du monde et vainqueur de la Liga, Lamine Yamal, n'a-t-il pas remporté le trophée suprême ? Le rédacteur en chef de France Football et directeur du prix, Vincent Garcia, a clarifié la situation dans une interview accordée à Sport.es.

Selon Garcia, la dispersion des votes parmi les membres de l'équipe nationale d'Espagne et les points élevés obtenus par le milieu de terrain du FC Barcelone, Rodri,ont empêché Yamal de décrocher le titre.

Répartition des votes et phénomène du football collectif

Vincent Garcia a expliqué les facteurs psychologiques et tactiques décisifs du vote :

La concurrence des stars espagnoles : « Je pense que les votes au sein de l'Espagne, championne du monde, se sont répartis entre Rodri et Lamine Yamal. Rodri a capté une partie des votes cruciaux qui auraient pu aller à Lamine », a-t-il souligné ;

Une équipe soudée plutôt qu'une star individuelle : L'équipe nationale d'Espagne a reposé sur un système collectif plutôt que sur des individualités lors de la Coupe du Monde 2026. Il a donc été difficile pour le jury de distinguer le rôle personnel d'un seul joueur ;

La performance de Yamal au Mondial : Selon l'organisateur, Lamine a débuté la compétition blessé et n'a marqué qu'un seul but durant le tournoi, ce qui a été pris en compte dans l'évaluation.

L'avantage de Harry Kane et les confidences sur le vote personnel

Le directeur de l'événement est également revenu sur la supériorité du vainqueur Harry Kane et sur son propre choix :

La saison parfaite de Kane : « Quant à Harry Kane, c'est un grand buteur. Le jury a estimé qu'il était le joueur ayant démontré la combinaison de qualités la plus complète parmi tous les candidats », a déclaré Garcia ;

Un vote personnel inattendu : Vincent Garcia a admis avoir voté pour un candidat qui n'a finalement pas gagné : « J'ai moi-même voté pour un joueur qui n'a pas gagné. À mon avis, il méritait aussi grandement le prix. Vous en saurez plus samedi. »

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