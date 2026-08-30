Thriller époustouflant : Chelsea et Brighton offrent le match de l'année en Premier League !

·3·Sport
Thriller époustouflant : Chelsea et Brighton offrent le match de l'année en Premier League !

La 2e journée de Premier League a offert aux fans un choc mémorable. Le duel entre Chelsea et Brighton au Stamford Bridge s'est transformé en un véritable festival de buts et en un drame intense, se terminant par une victoire difficile 4-3 pour les hôtes.

La rencontre a été marquée par une intensité élevée et un esprit offensif, dès les premières minutes jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.

Chronique du thriller 4-3 et festival de buts

Les moments forts qui ont fait vibrer les supporters des deux équipes durant le match :

  • Le départ canon de Chelsea : Romeo Lavia a ouvert le score dès la 4e minute pour les hôtes. À la 14e minute, après une passe précise de Morgan Rogers, Pedro Neto a porté le score à 2-0 ;

  • Le récital et le but contre son camp de João Pedro : À la 32e minute, João Pedro a inscrit le troisième but des « Blues ». Cependant, à la 63e minute, il a marqué contre son camp, « aidant » l'adversaire à réduire l'écart ;

  • La frappe de Palmer et les dernières minutes sous tension : Malick Yalcouyé a marqué pour Brighton à la 36e minute, tandis que Cole Palmer a inscrit le 4e but de Chelsea à la 74e minute sur une passe de João Pedro. À la 90+6e minute, Pascal Groß a marqué un autre but pour relancer le suspense, mais les Londoniens ont conservé leur victoire.

Feuille de match et compositions d'équipes

  • Premier League. 2e journée

  • Chelsea — Brighton 4-3

  • Buts : Lavia (4), Neto (14), João Pedro (32), Palmer (74) — Yalcouyé (36), João Pedro (63, c.s.c), Groß (90+6).

  • Composition de départ de Chelsea : Emiliano Martínez, Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Pedro Neto, Malo Gusto, Romeo Lavia, Jorrel Hato, Cole Palmer, Morgan Rogers, João Pedro.

  • Composition de départ de Brighton : Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Groß, Ferdi Kadıoğlu, Diego Gómez, Malick Yalcouyé, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Liga : les compositions officielles pour le match Real Madrid - MalagaLa Liga : les compositions officielles pour le match Real Madrid - MalagaAujourd'hui, 19:404 victoires en 4 matchs : Karimov aide Lugano à préserver la victoire4 victoires en 4 matchs : Karimov aide Lugano à préserver la victoireAujourd'hui, 19:37Qu'a dit Hansi Flick sur l'état de Lamine Yamal ?Qu'a dit Hansi Flick sur l'état de Lamine Yamal ?Aujourd'hui, 18:50Umar Nurmagomedov s'adresse à ses fans après un terrible K.-O.Umar Nurmagomedov s'adresse à ses fans après un terrible K.-O.Aujourd'hui, 17:53Pourquoi le Pakhtakor a-t-il refusé de vendre le défenseur Abdumajidov à un club français ?Pourquoi le Pakhtakor a-t-il refusé de vendre le défenseur Abdumajidov à un club français ?Aujourd'hui, 17:52Que se dit-il au sein du Real Madrid sur le retour de Mourinho ?Que se dit-il au sein du Real Madrid sur le retour de Mourinho ?Aujourd'hui, 17:46
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)