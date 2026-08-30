Thriller époustouflant : Chelsea et Brighton offrent le match de l'année en Premier League !

La 2e journée de Premier League a offert aux fans un choc mémorable. Le duel entre Chelsea et Brighton au Stamford Bridge s'est transformé en un véritable festival de buts et en un drame intense, se terminant par une victoire difficile 4-3 pour les hôtes.

La rencontre a été marquée par une intensité élevée et un esprit offensif, dès les premières minutes jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.

Chronique du thriller 4-3 et festival de buts

Les moments forts qui ont fait vibrer les supporters des deux équipes durant le match :

Le départ canon de Chelsea : Romeo Lavia a ouvert le score dès la 4e minute pour les hôtes. À la 14e minute, après une passe précise de Morgan Rogers, Pedro Neto a porté le score à 2-0 ;

Le récital et le but contre son camp de João Pedro : À la 32e minute, João Pedro a inscrit le troisième but des « Blues ». Cependant, à la 63e minute, il a marqué contre son camp, « aidant » l'adversaire à réduire l'écart ;

La frappe de Palmer et les dernières minutes sous tension : Malick Yalcouyé a marqué pour Brighton à la 36e minute, tandis que Cole Palmer a inscrit le 4e but de Chelsea à la 74e minute sur une passe de João Pedro. À la 90+6e minute, Pascal Groß a marqué un autre but pour relancer le suspense, mais les Londoniens ont conservé leur victoire.

Feuille de match et compositions d'équipes