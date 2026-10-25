Choc en Premier League : Manchester United lourdement battu à domicile par Bournemouth
Une nouvelle sensation a été enregistrée lors de la 8e journée de Premier League : en recevant Bournemouth à domicile, Manchester United n'a opposé aucune résistance et a subi une lourde défaite sur le score de 0:3.
Suite à cet échec, la crise des Mancuniens en championnat s'aggrave, faisant chuter l'équipe dans la zone dangereuse du classement.
Chronique d'une défaite à Old Trafford : 3 buts pour les visiteurs
Bournemouth a appliqué un plan de jeu précis et efficace tout au long de la rencontre, exploitant parfaitement les opportunités créées :
38e minute (Ouverture du score) : À la suite d'une attaque incisive des visiteurs, Ryan a trompé le gardien de MU pour ouvrir le score (0:1) ;
43e minute (Le break) : Cinq minutes plus tard, Marcus Tavernier a profité d'une désorganisation défensive pour doubler la mise (0:2) ;
71e minute (Le coup de grâce) : En seconde période, alors que les locaux tentaient de revenir, ils ont été punis en contre-attaque par Evanilson qui a porté le score à 0:3.
Catastrophe au classement : MU chute à la 16e place
Cette rencontre a considérablement modifié la position des deux équipes au classement :
Bournemouth progresse : Grâce à cette victoire, les « Cherries » portent leur total à 9 points et remontent à la 13e place du championnat ;
Manchester Uniteden zone rouge : Avec seulement 7 points au compteur, MU termine cette 8e journée à la 16e place du classement.
Feuille de match :
Premier League, 8e journée
Manchester United— Bournemouth 0:3
Buteurs : Ryan 38e, Tavernier 43e, Evanilson 71e.
Manchester United : Lammens, Haven (Martinez, 65e), Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans (Cunha, 46e), Baleba (Zirkzee, 72e), Diallo (Lacey, 78e), Andrey Santos, Mount, Mbeumo.
Bournemouth : Petrovic, Antonio Silva, Adam Smith (Kroupi, 87e), Hill, Truffert, Kluivert (Gannon-Dougherty, 63e), Lewis Cook (Christie, 75e), Tavernier (Diakité, 87e), Adams, Ryan, Evanilson (Adli, 87e).
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