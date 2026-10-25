Choc en Premier League : Manchester United lourdement battu à domicile par Bournemouth

Une nouvelle sensation a été enregistrée lors de la 8e journée de Premier League : en recevant Bournemouth à domicile, Manchester United n'a opposé aucune résistance et a subi une lourde défaite sur le score de 0:3.

Suite à cet échec, la crise des Mancuniens en championnat s'aggrave, faisant chuter l'équipe dans la zone dangereuse du classement.

Chronique d'une défaite à Old Trafford : 3 buts pour les visiteurs

Bournemouth a appliqué un plan de jeu précis et efficace tout au long de la rencontre, exploitant parfaitement les opportunités créées :

38e minute (Ouverture du score) : À la suite d'une attaque incisive des visiteurs, Ryan a trompé le gardien de MU pour ouvrir le score (0:1) ;

43e minute (Le break) : Cinq minutes plus tard, Marcus Tavernier a profité d'une désorganisation défensive pour doubler la mise (0:2) ;

71e minute (Le coup de grâce) : En seconde période, alors que les locaux tentaient de revenir, ils ont été punis en contre-attaque par Evanilson qui a porté le score à 0:3.

Catastrophe au classement : MU chute à la 16e place

Cette rencontre a considérablement modifié la position des deux équipes au classement :

Bournemouth progresse : Grâce à cette victoire, les « Cherries » portent leur total à 9 points et remontent à la 13e place du championnat ;

Manchester Uniteden zone rouge : Avec seulement 7 points au compteur, MU termine cette 8e journée à la 16e place du classement.

Feuille de match :

Premier League, 8e journée

Manchester United— Bournemouth 0:3