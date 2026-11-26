Une entreprise d'Arabie saoudite entame des négociations pour le rachat de Manchester United
Le club anglais de Manchester Unitedpourrait changer de propriétaire dans un avenir proche. Indykaila News rapporte qu'une société indépendante soutenue par le gouvernement d'Arabie saoudite mène des négociations avec des hauts responsables pour le rachat complet du club mancunien.
Détails des négociations et le facteur Newcastle
Selon la source, cette société candidate au rachat de Manchester United n'a aucun lien avec le Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie saoudite, qui détient déjà un autre club de Premier League, Newcastle United. Cela permettrait de contourner les restrictions de la Premier League concernant la multipropriété des clubs. Pour l'instant, le résultat final des négociations et la valeur potentielle de la transaction n'ont pas été divulgués.
Situation actuelle du club et indicateurs clés
Indicateurs
Détails et état
Partie candidate
Société indépendante soutenue par le gouvernement saoudien (sans lien avec le PIF)
Forme de l'accord
Négociations pour un rachat total du club
Classement actuel en Premier League
19e place (zone de relégation)
Statistiques de la saison
Après 11 matchs, seulement 8 points
Rappelons que Manchester United réalise un début de saison très décevant en Premier League, occupant la 19e place du classement avec seulement 8 points après 11 journées.
Selon vous, un changement de propriétaire et l'arrivée d'investissements saoudiens sont-ils la meilleure solution pour sortir Manchester United de la crise ?
Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette nouvelle fracassante aux fans de football anglais !
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