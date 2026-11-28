Mauricio Pochettino évalue ses premiers jours à Manchester United
Manchester United l'entraîneur principal Mauricio Pochettino a partagé ses réflexions sur ses premiers jours avec l'équipe et l'atmosphère à Old Trafford. Le technicien argentin le 13 novembre a officiellement pris les commandes des Mancuniens.
« Nous avons reçu un accueil très chaleureux, il faut maintenant renforcer la confiance avec les joueurs »
Dans une interview accordée au site officiel du club, Pochettino a reconnu l'ambiance de travail à Old Trafford et a souligné qu'il faudra du temps pour inculquer ses idées à l'équipe :
« Je dis toujours la vérité, c'est le plus important. Avec mes adjoints, nous voyons que tout le personnel d'Old Trafford s'efforce de réussir et de progresser. Nous avons été très bien accueillis.
Notre mission est de renforcer la confiance mutuelle avec les joueurs le plus rapidement possible. Nous devons définir clairement notre stratégie de jeu et mettre en place les idées que nous voulons appliquer sur le terrain.
Si vous me demandez si tout va bien après huit jours ici, ma réponse est oui. Il s'agit simplement du temps nécessaire pour progresser », a déclaré Mauricio Pochettino.
Les premiers résultats sous Pochettino
Sous la direction du technicien argentin, les « Red Devils » ont déjà disputé deux rencontres officielles :
Compétition
Match et résultat
Détails
Premier League
Liverpool — Manchester United 4-0
Les Mancuniens ont subi une lourde défaite
UEFA Champions League
Manchester United — Sporting 2-2
Le match s'est soldé par un nul disputé
Selon vous, Mauricio Pochettino pourra-t-il sortir Manchester United de la crise et ramener l'équipe dans la course au titre ?
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