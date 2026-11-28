« Je dis toujours la vérité, c'est le plus important. Avec mes adjoints, nous voyons que tout le personnel d'Old Trafford s'efforce de réussir et de progresser. Nous avons été très bien accueillis.

Notre mission est de renforcer la confiance mutuelle avec les joueurs le plus rapidement possible. Nous devons définir clairement notre stratégie de jeu et mettre en place les idées que nous voulons appliquer sur le terrain.

Si vous me demandez si tout va bien après huit jours ici, ma réponse est oui. Il s'agit simplement du temps nécessaire pour progresser », a déclaré Mauricio Pochettino.