Les compositions de Manchester United et de Tottenham sont dévoilées

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Les compositions de Manchester United et de Tottenham sont dévoilées

Dans le cadre de la 6e journée de Premier League, deux clubs prestigieux en difficulté au classement, Manchester United et Tottenham, s'affrontent à Manchester. Les compositions de départ des deux équipes ont été officiellement annoncées avant ce choc dramatique qui débutera à 21h30 (heure de Tachkent).

Pour ces deux géants ayant raté leur début de saison, ce match n'est pas seulement une question de 3 points, mais une question de vie ou de mort pour évacuer la pression mentale et retrouver leur place dans la ligue.

Une situation préoccupante au classement

La forme actuelle des équipes inquiète sérieusement les supporters et les experts :

  • Manchester United (12e place) : Les Mancuniens n'ont récolté que 5 points lors des premières journées et stagnent dans la deuxième moitié du tableau, à la 12e place. Les blessures et le manque de régularité coûtent cher à l'équipe ;

  • Tottenham (Dernière place) : Malgré des transferts coûteux cet été, les Londoniens n'ont accumulé que 2 points en 5 rencontres, plongeant à la toute dernière place du classement de Premier League. Pour les « Spurs », la victoire dans ce match est le seul moyen de sortir de la crise.

L'attaque de United et sa défense à trois

L'entraîneur des hôtes a aligné l'équipe suivante :

  • Gardien : Lammens ;

  • Ligne défensive : Maguire, Martínez et la jeune pépite Yoro forment le trio central, tandis qu'Amad Diallo et Luke Shaw soutiennent la défense et l'attaque sur les ailes ;

  • Milieu de terrain : Youri Tielemans et Kobbie Mainoo assurent la liaison au centre, tandis que le capitaine Bruno Fernandes est chargé d'organiser les attaques ;

  • Duo d'attaque : Les nouvelles forces offensives, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, viseront le but adverse.

La réponse de Tottenham : Tonali, Savio et Solanke

Le onze de départ des visiteurs montre également qu'ils sont prêts pour une lutte acharnée :

  • Défense et gardien : Kinski garde les buts, tandis que Senesi, van Hecke et Udogie occupent la défense ;

  • Un milieu de terrain riche : Le quatuor composé de Conor Gallagher, Archie Gray, Lucas Bergvall et Sandro Tonali tentera de prendre le contrôle du centre à Old Trafford ;

  • Attaquants : Les ailiers rapides Savio et Mohammed Kudus tenteront de percer la défense adverse aux côtés de l'attaquant central Dominic Solanke.

Feuille de match et compositions

  • PL. 6e journée

    Manchester United — Tottenham

    Heure de début : 21h30 (heure de Tachkent)

  • Manchester United : Lammens, Maguire, Martínez, Yoro, Amad, Shaw, Tielemans, Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

  • Tottenham : Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie, Gallagher, Gray, Bergvall, Tonali, Savio, Solanke, Kudus.

Dans ce duel sans merci devant les tribunes d'Old Trafford, on saura bientôt quel club parviendra à mettre fin à sa crise et à sortir de cette situation difficile.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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