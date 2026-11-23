Mauricio Pochettino Manchester Uniteda subi une lourde défaite lors de son premier match en tant qu'entraîneur principal. Cependant, le technicien argentin n'était pas seulement mécontent de la performance de son équipe, mais aussi des décisions arbitrales sur deux actions clés. Il a qualifié l'expulsion de Leny Yoro d'injuste et a souligné qu'un penalty aurait dû être accordé en faveur de MU en début de match.

« Le match a basculé dès la 6e minute »

Angleterre Premier Leaguelors de la 11e journée de Manchester Uniteda perdu 0-4 à domicile contre Liverpool. Ce match était le premier test pour Pochettino en tant qu'entraîneur des Mancuniens.

Après la rencontre, l'Argentin, interrogé par Sky Sports, n'a pas caché sa profonde déception face au résultat.

« C'est très douloureux. Je suis déçu. Le problème majeur est que le match a complètement basculé dès la 6e minute.

Nous pouvons discuter et expliquer tout ce que nous voulons maintenant, mais le mal est déjà fait », a déclaré Pochettino.

L'entraîneur a indiqué que les joueurs étaient également très affectés par cette défaite. Il a expliqué aux membres de l'équipe la nécessité de garder leur calme. En même temps, il a reconnu qu'il fallait être plus attentif sur le terrain, prendre les bonnes décisions et améliorer la qualité du jeu.