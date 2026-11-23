Pochettino critique l'arbitrage après la défaite 0-4 contre Liverpool
Mauricio Pochettino Manchester Uniteda subi une lourde défaite lors de son premier match en tant qu'entraîneur principal. Cependant, le technicien argentin n'était pas seulement mécontent de la performance de son équipe, mais aussi des décisions arbitrales sur deux actions clés. Il a qualifié l'expulsion de Leny Yoro d'injuste et a souligné qu'un penalty aurait dû être accordé en faveur de MU en début de match.
« Le match a basculé dès la 6e minute »
Angleterre Premier Leaguelors de la 11e journée de Manchester Uniteda perdu 0-4 à domicile contre Liverpool. Ce match était le premier test pour Pochettino en tant qu'entraîneur des Mancuniens.
Après la rencontre, l'Argentin, interrogé par Sky Sports, n'a pas caché sa profonde déception face au résultat.
« C'est très douloureux. Je suis déçu. Le problème majeur est que le match a complètement basculé dès la 6e minute.
Nous pouvons discuter et expliquer tout ce que nous voulons maintenant, mais le mal est déjà fait », a déclaré Pochettino.
L'entraîneur a indiqué que les joueurs étaient également très affectés par cette défaite. Il a expliqué aux membres de l'équipe la nécessité de garder leur calme. En même temps, il a reconnu qu'il fallait être plus attentif sur le terrain, prendre les bonnes décisions et améliorer la qualité du jeu.
Pochettino conteste le carton rouge de Yoro
L'un des moments les plus controversés du match a eu lieu à la 8e minute. Le défenseur de Manchester UnitedLeny Yoro a été expulsé après un contact avec l'attaquant de Liverpool, Alexander Isak.
Pochettino a exprimé son désaccord avec cette décision. Selon lui, Yoro n'avait aucune intention de commettre une faute sur son adversaire, et le ballon se dirigeait déjà vers le gardien.
« Si nous revoyons les images de la VAR, on peut voir que Yoro n'avait aucune intention de percuter Isak. L'attaquant a ralenti et est tombé en voyant que le ballon allait vers le gardien.
Quiconque a joué au football peut voir qu'il n'y a pas de carton rouge dans cette situation », a affirmé l'entraîneur.
Pochettino a également évoqué la situation de la 6e minute
Le technicien argentin ne s'est pas limité à l'expulsion de Yoro. Il a également souligné qu'un penalty aurait dû être sifflé pour Manchester United dans les premières minutes.
Pochettino a comparé l'épisode impliquant Jack et Mbeumo avec celui de l'expulsion de Yoro. À son avis, les deux situations n'ont pas été traitées par les arbitres avec les mêmes critères.
« Revenons deux minutes en arrière. La situation à la 6e minute entre Jack et Mbeumo n'est-elle pas similaire ? Si l'on compare ces deux épisodes, un penalty aurait dû être accordé, n'est-ce pas ?
Si nous avions marqué à la 6e minute, nous parlerions d'un tout autre sujet aujourd'hui », a déclaré Pochettino.
« Je suis venu ici pour assumer mes responsabilités »
Néanmoins, Pochettino a précisé qu'il n'avait pas l'intention de rejeter la faute uniquement sur les arbitres. Il a souligné la nécessité de reconnaître les lacunes de l'équipe.
« Parfois, il faut prendre ses responsabilités. Je suis venu ici pour assumer mes responsabilités et aller de l'avant.
Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Il est toujours important de respecter. Cependant, je dois défendre mon club et exprimer ce que je ressens », a-t-il ajouté.
Les propos de Pochettino montrent que la nouvelle ère à Manchester United n'a pas commencé facilement pour lui. Mais l'entraîneur est déterminé à analyser les causes de la défaite, à corriger les erreurs et à mener l'équipe vers l'avant.
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