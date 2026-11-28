Dans le cadre de la 12e journée de Premier League, Manchester United a accueilli Brentford au stade d'Old Trafford. La rencontre a été dominée par les visiteurs, se soldant par une lourde défaite des Mancuniens sur le score de 0-4 .

Un doublé de Wilson et des buts en fin de match

Dès la première mi-temps, l'attaquant de Brentford Callum Wilson a inscrit un doublé, mettant les hôtes en difficulté — il a marqué aux 19e et 32e minutes.

En seconde période, les visiteurs ont continué à exploiter leurs occasions. À la 82e minute, Kristoffer Ajer a alourdi le score, tandis que le remplaçant Kevin Schade a scellé le résultat à la 90+1e minute — 0-4.

Après cette défaite, Manchester United occupe la 19e place avec 8 points. Brentford porte son total à 20 points et grimpe à la 5e position .

Feuille de match et statistiques clés

Statistiques Informations officielles Compétition et journée Premier League, 12e journée Rencontre et résultat Manchester United — Brentford 0-4 Buts Callum Wilson (19', 32'), Kristoffer Ajer (82'), Kevin Schade (90+1') Cartons Martínez (35'), Yoro (49'), Maguire (86') Classement Brentford — 20 points (5e place); Manchester United — 8 points (19e place) Composition de Manchester United Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martínez (Shaw, 46), Dorgu (Lacey, 70), Mainoo, Tielemans (Mount, 83), Fernandes, Diallo (Mbeumo, 46), Zirkzee (Cunha, 63) Composition de Brentford Kelleher, Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter, Janelt, Ouattara (Carvalho, 87), Damsgaard (Jensen, 70), Anthony (Diouf, 87), Sangaré, Wilson (Schade, 53)

Selon vous, après une telle défaite à Old Trafford et cette chute à la 19e place, qu'est-ce qui pourrait sauver Manchester United de cette crise ?

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