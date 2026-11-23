Yoro expulsé à la 8e minute : Liverpool écrase Manchester United 4-0
Lors de la 11e journée de Premier League, Liverpool a accueilli Manchester United et l'a largement battu. Les Merseysiders ont remporté une victoire 4-0, portant leur total à 21 points au championnat. Les visiteurs ont été contraints de jouer en infériorité numérique dès la 8e minute.
Manchester Unitedréduit à dix dès la 8e minute
Le choc entre Liverpool et Manchester United, l'une des plus grandes rivalités du football anglais, a été dominé par les Merseysiders. Dès le début du match, les visiteurs ont rencontré un problème majeur : Yoro a été expulsé à la 8e minute.
Profitant de l'infériorité numérique de l'adversaire, Liverpool a rapidement ouvert le score. À la 10e minute, Dominik Szoboszlai a donné l'avantage à son équipe. Peu après, à la 13e minute, Florian Wirtz a marqué pour renforcer l'avance des hôtes.
L'expulsion à la 8e minute et les deux buts inscrits dans les 13 premières minutes ont scellé le sort de la rencontre.
Liverpool n'a pas ralenti en seconde période
Après la pause, les Merseysiders ont maintenu leur pression offensive. À la 66e minute, Ngumoa a porté le score à 3-0. À la 82e minute, Munoz a trouvé le chemin des filets pour fixer le score final à 4-0.
Bien que Manchester United ait effectué plusieurs changements tactiques, ils n'ont pas pu stopper la pression adverse. Liverpool a ainsi validé une large victoire et trois points cruciaux.
La situation évolue en Premier League
Grâce à cette victoire, Liverpool porte son total à 21 points et remonte à la 4e place du classement de Premier League.
Pour Manchester United, cette défaite est un nouveau résultat difficile. Le club mancunien reste à la 19e place avec 8 points.
Liverpool — Manchester United 4-0
Buts :
10' — Szoboszlai
13' — Wirtz
66' — Ngumoa
82' — Munoz
Expulsion :
8' — Yoro (Manchester United)
Avertissement :
62' — Barcola (Liverpool)
Compositions d'équipe
Liverpool : Alisson, van Dijk, Araujo (Gomez, 86), Barcola (Munoz, 72), Isak (Koumas, 86), Gakpo, Kerkez, Mac Allister (Nyoni, 72), Ngumoa (Frimpong, 82), Szoboszlai, Wirtz.
Manchester United : Lammens, Cunha (Zirkzee, 46), Dalot, de Ligt, Dorgu (Mazraoui, 65), Fernandes, Mainoo (Andrey Santos, 87), Martinez, Mbeumo (Maguire, 22), Tielemans (Mount, 65), Yoro.
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