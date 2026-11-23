Lors de la 11e journée de Premier League, Liverpool a accueilli Manchester United et l'a largement battu. Les Merseysiders ont remporté une victoire 4-0, portant leur total à 21 points au championnat. Les visiteurs ont été contraints de jouer en infériorité numérique dès la 8e minute.

Manchester Unitedréduit à dix dès la 8e minute

Le choc entre Liverpool et Manchester United, l'une des plus grandes rivalités du football anglais, a été dominé par les Merseysiders. Dès le début du match, les visiteurs ont rencontré un problème majeur : Yoro a été expulsé à la 8e minute.

Profitant de l'infériorité numérique de l'adversaire, Liverpool a rapidement ouvert le score. À la 10e minute, Dominik Szoboszlai a donné l'avantage à son équipe. Peu après, à la 13e minute, Florian Wirtz a marqué pour renforcer l'avance des hôtes.