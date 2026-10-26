Milan bat Udinese avec autorité à l'extérieur et revient dans le top 4

Dans le cadre de la 8e journée de Serie A, en déplacement Milan au stade Friuli, le club a rendu visite à Udinese et a enregistré 2-0 une victoire convaincante et cruciale.

Les protégés de Ruben Amorim ont pris l'initiative dès le début, marquant un but dans chaque mi-temps, et poursuivent leur lutte pour les premières places du classement.

Un départ rapide et une victoire consolidée

Les plans défensifs des hôtes ont été déjoués dès les premières minutes :

6e minute (But rapide de Pulisic) : Alors que le match venait de commencer, l'ailier américain Christian Pulisic a trompé le gardien adverse pour donner l'avantage aux « Rossoneri » (0:1) ;

65e minute (La frappe décisive de Hutchinson) : En seconde période, alors qu'Udinese tentait de rétablir l'équilibre, Hutchinson a conclu une contre-attaque avec précision pour porter le score à 0:2 ;

Contrôle et discipline : Sur le terrain, le milieu de terrain dirigé par l'expérimenté Luka Modrić a maintenu le contrôle du ballon, permettant de garder la cage inviolée.

Classement : 18 points et retour dans le top 4

Ces trois points ont considérablement amélioré la position des Milanais :

Milan monte à la 4e place : L'équipe d'Amorim porte son total à 18 points et revient à la 4e place du championnat, consolidant sa position parmi les leaders ;

Udinese en zone dangereuse : L'équipe d'Udine, qui traverse une période difficile cette saison, ne compte que 4 points et reste à la 17e place du classement.

Fiche technique :

Serie A. 8e journée

Udinese — Milan 0:2

25 octobre, stade Friuli