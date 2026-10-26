Milan bat Udinese avec autorité à l'extérieur et revient dans le top 4
Dans le cadre de la 8e journée de Serie A, en déplacement Milan au stade Friuli, le club a rendu visite à Udinese et a enregistré 2-0 une victoire convaincante et cruciale.
Les protégés de Ruben Amorim ont pris l'initiative dès le début, marquant un but dans chaque mi-temps, et poursuivent leur lutte pour les premières places du classement.
Un départ rapide et une victoire consolidée
Les plans défensifs des hôtes ont été déjoués dès les premières minutes :
6e minute (But rapide de Pulisic) : Alors que le match venait de commencer, l'ailier américain Christian Pulisic a trompé le gardien adverse pour donner l'avantage aux « Rossoneri » (0:1) ;
65e minute (La frappe décisive de Hutchinson) : En seconde période, alors qu'Udinese tentait de rétablir l'équilibre, Hutchinson a conclu une contre-attaque avec précision pour porter le score à 0:2 ;
Contrôle et discipline : Sur le terrain, le milieu de terrain dirigé par l'expérimenté Luka Modrić a maintenu le contrôle du ballon, permettant de garder la cage inviolée.
Classement : 18 points et retour dans le top 4
Ces trois points ont considérablement amélioré la position des Milanais :
Milan monte à la 4e place : L'équipe d'Amorim porte son total à 18 points et revient à la 4e place du championnat, consolidant sa position parmi les leaders ;
Udinese en zone dangereuse : L'équipe d'Udine, qui traverse une période difficile cette saison, ne compte que 4 points et reste à la 17e place du classement.
Fiche technique :
Serie A. 8e journée
Udinese — Milan 0:2
25 octobre, stade Friuli
Buts : Pulisic 6, Hutchinson 65.
Udinese : Okoye, Abankwah, Kabasele, Palma, Voyvoda (Zaniolo, 63), Petrovic (Miller, 46), Karlstrom (Lovric, 83), Kamara (Arizala, 64), Samardzic, Ekkelenkamp, Davis (Vinchiati, 83).
Milan : Maignan, de Winter, Pavlovic, Diawara, Tomori (Musah, 73), Modric, Jashari, Bartesaghi (Cisse, 85), Hutchinson (Loftus-Cheek 73, Comotto 90+1), Pulisic, Ramos (Camarda, 90+1).
Avertissements : Ramos 39, Karlstrom 43, Modric 90.
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