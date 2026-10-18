Milan — Atalanta : compositions et direct commenté

Le match Milan — Atalanta, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 18 octobre à 21h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Milan : 16. Maignan M. (capitaine), 21. Chukwueze S., 5. De Winter K., 34. Thiaw M., 14. Modrić L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 9. Ramos G.

Entraîneur du Milan : Amorim R.

Composition de départ de l'Atalanta : 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (capitaine), 23. Kolašinac S., 31. Christensen T., 90. Krstović N., 8. Pašalić M., 11. Rowe J., 10. Samardžić L.

Entraîneur de l'Atalanta : Sarri M.