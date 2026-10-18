Milan — Atalanta : compositions et direct commenté

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Milan — Atalanta : compositions et direct commenté

Le match MilanAtalanta, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 18 octobre à 21h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Milan : 16. Maignan M. (capitaine), 21. Chukwueze S., 5. De Winter K., 34. Thiaw M., 14. Modrić L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 9. Ramos G.

Entraîneur du Milan : Amorim R.

Composition de départ de l'Atalanta : 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (capitaine), 23. Kolašinac S., 31. Christensen T., 90. Krstović N., 8. Pašalić M., 11. Rowe J., 10. Samardžić L.

Entraîneur de l'Atalanta : Sarri M.

En direct1-0 EN DIRECT
16
Charles De Ketelaere (Atalanta) élimine habilement ses adversaires, mais sa frappe de l'extérieur de la surface n'est pas cadrée. Le ballon passe à quelques mètres du poteau gauche. Le ballon sort des limites du terrain et Milan relancera par un renvoi aux 5,50 mètres.
16
Daniele Chiffi voit parfaitement la situation et siffle une faute commise par Lazar Samardžić (Atalanta).
14VAR
Après vérification VAR, l'arbitre a confirmé sa décision et a refusé le but pour hors-jeu. Le moral des joueurs de l'AC Milan a baissé.
14VAR
Attendez ! L'arbitre Daniele Chiffi a indiqué que le but de l'AC Milan allait être examiné par le VAR. Un hors-jeu potentiel au début de l'action est probablement en cours de vérification.
131-0
But ! Christian Pulisic (AC Milan) pousse le ballon au fond des filets déserts à bout portant après un contre. 1:0.
10
Adrien Rabiot (Milan) a reçu une courte passe dans la surface et s'est ouvert un espace de frappe, mais sa tentative est passée au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti, et l'Atalanta va dégager de son but.
7
Le coup franc a été tiré par Luka Modrić (AC Milan), mais les défenseurs ont dégagé le ballon.
7
Faute de Thomas Kristensen (Atalanta). L'arbitre siffle et signale l'infraction. L'AC Milan obtient un coup franc. Voyons comment ils vont exploiter cette situation.
6
Charles De Ketelaere (Atalanta) aurait dû savoir qu'une telle action est contraire aux règles. Il a joué beaucoup trop imprudemment contre son adversaire, ne laissant pas d'autre choix à Daniele Chiffi que de siffler.
1
Le match a commencé, c'est parti pour la première mi-temps.
21:01
Les joueurs sont sur la pelouse et Milan donne le coup d'envoi.
21:01
Daniele Chiffi a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui, il tâchera d'arbitrer équitablement et d'éviter les erreurs.
21:01
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
21:00
Bonjour et bienvenue dans notre commentaire textuel minute par minute du match à venir. Nous essaierons de vous faire vivre au mieux les événements sur le terrain. Bon match.
MilanAtalantaSerie AFootballItalie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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