Udinese — Lecce : compositions et direct commenté

Le match Udinese — Lecce, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 18 octobre à 15h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Udinese : 40. Okoye M., 5. Alaba D., 30. Chakvetadze G., 9. Davis K., 77. Ebosse E., 32. Ekkelenkamp J., 11. Kamara H., 8. Karlström J., 28. Thauvin F., 23. Payero M., 6. Zarraga O.

Remplaçants de l'Udinese : 14. Abankwah J., 20. Arizala J., 13. Bertola N., 46. Gomes W., 91. Jovanović L., 27. Kabasele C., 4. Lovrić S., 38. Miller L., 41. Mrozek B., 93. Padelli D., 16. Palma M., 24. Piotrowski J., 45. Vinciati G., 59. Zanoli A.

Entraîneur de l'Udinese : Runjaić K.

Composition de départ de Lecce : 30. Falcone W. (capitaine), 29. Coulibaly L., 7. Tete M., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Guilbert F., 14. Maleh Y., 11. Krstović N., 79. Oudin R., 44. Jean G., 17. Gendrey V.

Remplaçants de Lecce : 1. Bleve M., 32. Borbei A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jean G., 77. Kaba M., 99. Monteiro J., 3. Ndaba S., 50. Perotti S., 31. Scott E., 5. Siebert J., 9. Stulić N.

Entraîneur de Lecce : Di Francesco E.