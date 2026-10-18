Udinese — Lecce : compositions et direct commenté

·10·Sport
Udinese — Lecce : compositions et direct commenté

Le match UdineseLecce, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 18 octobre à 15h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Udinese : 40. Okoye M., 5. Alaba D., 30. Chakvetadze G., 9. Davis K., 77. Ebosse E., 32. Ekkelenkamp J., 11. Kamara H., 8. Karlström J., 28. Thauvin F., 23. Payero M., 6. Zarraga O.

Remplaçants de l'Udinese : 14. Abankwah J., 20. Arizala J., 13. Bertola N., 46. Gomes W., 91. Jovanović L., 27. Kabasele C., 4. Lovrić S., 38. Miller L., 41. Mrozek B., 93. Padelli D., 16. Palma M., 24. Piotrowski J., 45. Vinciati G., 59. Zanoli A.

Entraîneur de l'Udinese : Runjaić K.

Composition de départ de Lecce : 30. Falcone W. (capitaine), 29. Coulibaly L., 7. Tete M., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Guilbert F., 14. Maleh Y., 11. Krstović N., 79. Oudin R., 44. Jean G., 17. Gendrey V.

Remplaçants de Lecce : 1. Bleve M., 32. Borbei A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jean G., 77. Kaba M., 99. Monteiro J., 3. Ndaba S., 50. Perotti S., 31. Scott E., 5. Siebert J., 9. Stulić N.

Entraîneur de Lecce : Di Francesco E.

UdineseLecceSerie AFootballItalie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Victoire impeccable à San Siro : le Milan écrase Lecce 3-0 !Victoire impeccable à San Siro : le Milan écrase Lecce 3-0 !21 septembre 06:58Un retournement spectaculaire ! L'Inter renverse l'Udinese 5-3 après avoir été mené 0-2Un retournement spectaculaire ! L'Inter renverse l'Udinese 5-3 après avoir été mené 0-215 septembre 06:36Cannavaro explique pourquoi il a joué avec trois défenseurs au MondialCannavaro explique pourquoi il a joué avec trois défenseurs au Mondial5 août 17:10La jeune star du Real Madrid Cesar Palacios en route vers l'ItalieLa jeune star du Real Madrid Cesar Palacios en route vers l'Italie3 juin 12:02Masterclass : la Roma s'impose 4-0 et prend la tête de la Serie AMasterclass : la Roma s'impose 4-0 et prend la tête de la Serie A1 septembre 06:07Naples fait ses adieux à Conte avec une victoireNaples fait ses adieux à Conte avec une victoire25 mai 00:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre