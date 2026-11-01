Le Milan remporte le derby contre l'Inter 3-1 et intègre le top 4

Le choc de la 10e journée de Serie A a eu lieu : le légendaire derby de Milan, attendu avec impatience par des millions de fans. Dans une confrontation intense au San Siro, l'équipe dirigée par Ruben Amorim, le Milan a battu son rival historique, l'Inter, sur le score de 3-1, célébrant une victoire importante et mémorable.

Les « Rossoneri » ont scellé le sort du match dès la première mi-temps en marquant trois fois.

Chronique du match : un début tonitruant du Milan et 4 buts

La rencontre a débuté sous une pression intense des hôtes :

Des buts rapides (4e et 10e minutes) : Dès le coup d'envoi, le Milan a imposé un pressing haut, ouvrant le score dès la 4e minute grâce à une frappe précise de Christian Pulisic. À peine 6 minutes plus tard, à la 10e minute, Adrien Rabiot a doublé la mise (2-0) ;

La réponse de Bastoni (22e minute) : Après ces buts rapides, l'Inter a repris ses esprits et a réduit l'écart à la 22e minute grâce à un but d'Alessandro Bastoni (2-1) ;

Le point final avant la pause (43e minute) : Juste avant la fin de la première mi-temps, Diego Moreira a trompé le gardien adverse pour porter le score à 3-1 ;

Contrôle en seconde période : Lors des 45 dernières minutes, les « Rossoneri » ont fait preuve de discipline défensive pour conserver leur avantage.

Situation au classement

Cette victoire dans le derby a intensifié la concurrence en tête de la Serie A :

Le Milan dans le top 4 : Grâce à ces 3 points, les hommes de Ruben Amorim portent leur total à 21 points et grimpent à la 4e place du classement ;

L'Inter reste 2e : Les « Nerazzurri », battus, restent à la 2e place du classement avec 25 points.

Protocole et compositions

Serie A. 10e journée

Milan — Inter 3-1

Buts : Pulisic (4e), Rabiot (10e), Moreira (43e) — Bastoni (22e).

Cartons : De Winter (49e), Moreira (52e).

Compositions de départ :