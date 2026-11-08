11e journée de Serie A : Milan et l'Atalanta s'imposent à l'extérieur

·32·Sport
11e journée de Serie A : Milan et l'Atalanta s'imposent à l'extérieur

Les rencontres de la 11e journée de Serie A italienne sont terminées. Dans des matchs cruciaux, le Milan, engagé dans la course au titre, a battu le Genoa 2-1 à l'extérieur, tandis que l'Atalanta de Bergame a assuré une courte victoire 1-0 sur le terrain de Monza.

Buts rapides et fin de match sous tension à Gênes : Genoa — Milan 1-2

Le Milan a imposé une forte pression dès les premières minutes, scellant le sort du match en moins de vingt minutes :

  • But rapide de Cissé : À la 13e minute, Cissé a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage aux Milanais — 0-1 ;

  • L'avantage creusé par Pulisic : À la 19e minute, Christian Pulisic a doublé la mise, consolidant l'avance de son équipe — 0-2 ;

  • Suspense en fin de match : Les hôtes ont réduit l'écart grâce à un but d'Ellertsson à la 88e minute et ont poussé dans les dernières secondes, mais la défense du Milan a préservé la victoire.

Victoire précieuse des Bergamasques à l'extérieur : Monza — Atalanta 0-1

L'Atalanta, qui cherche à revenir parmi les leaders, a fait preuve de sang-froid sur le terrain de Monza, un outsider :

  • L'unique réalisation de Krstović : En début de seconde période, à la 49e minute, le seul but inscrit par Krstović a décidé du sort de la rencontre et a offert trois points précieux aux Bergamasques.

Feuilles de match et compositions

  • Genoa — Milan 1-2

    Buts : Ellertsson (88) — Cissé (13), Pulisic (19).

    Milan : Maignan, Thiaw, de Winter, Diawara (Terracciano, 62), Moreira, Modrić, Rabiot, Musah (Estupiñán, 87), Pulisic (Jashari, 79), Cissé (Hutchinson, 61), Ramos.

  • Monza — Atalanta 0-1

    But : Krstović (49).

    Atalanta : Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolašinac (Obrić, 80), Bernasconi, Ederson, Pašalić, Elmas (Rowe, 75), de Ketelaere, Zalewski, Krstović (Kessié, 83).

Classement du tournoi

Après ces rencontres, le classement des équipes est le suivant :

Rang

Équipe

Matchs

Points

Situation / Objectif

4

Milan

11

24

Dans le top 4, à la poursuite des leaders

12

Atalanta

11

14

Remontée au milieu de tableau après la victoire

13

Genoa

11

13

13e après la défaite à domicile

18

Monza

11

7

Reste dans la zone de relégation

Serie AMilanAtalantaGenoaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Milan — Atalanta : compositions et direct commentéMilan — Atalanta : compositions et direct commenté18 octobre 20:04Claque à Bergame : l'Atalanta s'incline 0-3 à domicile face à ParmeClaque à Bergame : l'Atalanta s'incline 0-3 à domicile face à Parme3 novembre 07:04Défaite sensationnelle de la Juventus, large victoire de Naples : résultats de la 9e journée de Serie ADéfaite sensationnelle de la Juventus, large victoire de Naples : résultats de la 9e journée de Serie A29 octobre 08:05Le Milan battu à San Siro, l'Inter gagne sans marquerLe Milan battu à San Siro, l'Inter gagne sans marquer29 octobre 08:15Tournant inattendu en Premier League : Brighton dépasse City, Liverpool dans le top 4Tournant inattendu en Premier League : Brighton dépasse City, Liverpool dans le top 4Hier 22:19Sans Husanov et avec de nouveaux légionnaires : qui Fabio Cannavaro a-t-il appelé pour le rassemblement de novembre ?Sans Husanov et avec de nouveaux légionnaires : qui Fabio Cannavaro a-t-il appelé pour le rassemblement de novembre ?Hier 22:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester