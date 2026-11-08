11e journée de Serie A : Milan et l'Atalanta s'imposent à l'extérieur

Les rencontres de la 11e journée de Serie A italienne sont terminées. Dans des matchs cruciaux, le Milan, engagé dans la course au titre, a battu le Genoa 2-1 à l'extérieur, tandis que l'Atalanta de Bergame a assuré une courte victoire 1-0 sur le terrain de Monza.

Buts rapides et fin de match sous tension à Gênes : Genoa — Milan 1-2

Le Milan a imposé une forte pression dès les premières minutes, scellant le sort du match en moins de vingt minutes :

But rapide de Cissé : À la 13e minute, Cissé a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage aux Milanais — 0-1 ;

L'avantage creusé par Pulisic : À la 19e minute, Christian Pulisic a doublé la mise, consolidant l'avance de son équipe — 0-2 ;

Suspense en fin de match : Les hôtes ont réduit l'écart grâce à un but d'Ellertsson à la 88e minute et ont poussé dans les dernières secondes, mais la défense du Milan a préservé la victoire.

Victoire précieuse des Bergamasques à l'extérieur : Monza — Atalanta 0-1

L'Atalanta, qui cherche à revenir parmi les leaders, a fait preuve de sang-froid sur le terrain de Monza, un outsider :

L'unique réalisation de Krstović : En début de seconde période, à la 49e minute, le seul but inscrit par Krstović a décidé du sort de la rencontre et a offert trois points précieux aux Bergamasques.

Feuilles de match et compositions

Genoa — Milan 1-2 Buts : Ellertsson (88) — Cissé (13), Pulisic (19). Milan : Maignan, Thiaw, de Winter, Diawara (Terracciano, 62), Moreira, Modrić, Rabiot, Musah (Estupiñán, 87), Pulisic (Jashari, 79), Cissé (Hutchinson, 61), Ramos.

Monza — Atalanta 0-1 But : Krstović (49). Atalanta : Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolašinac (Obrić, 80), Bernasconi, Ederson, Pašalić, Elmas (Rowe, 75), de Ketelaere, Zalewski, Krstović (Kessié, 83).

Classement du tournoi

Après ces rencontres, le classement des équipes est le suivant :