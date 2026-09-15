La 4e journée de Serie A a offert le choc le plus mémorable, incroyable et prolifique de la saison. Le champion en titre, l'Inter Milan, a accueilli l'Udinese dans un véritable festival de buts, s'imposant 5-3 au terme d'une rencontre sous haute tension. Le match a commencé par un choc terrible pour les hôtes : les joueurs d'Udine ont marqué deux fois en 16 minutes, laissant les supporters milanais sous le choc. Cependant, faisant preuve de leur caractère de champion, les hommes de Simone Inzaghi ont refusé de baisser les bras, lançant une offensive incessante pour inscrire 5 buts et réaliser une remontada complexe.

Les buts de Carlos Augusto, Nicolò Barella, Marcus Thuram, du jeune talent Francesco Pio Esposito et d'Ange-Yoan Bonny ont offert 3 points supplémentaires aux « Nerazzurri ». Après cette victoire, l'Inter atteint 12 points et occupe la 2e place à la différence de buts, derrière l'AS Roma, leader du classement avec le même total. Pourquoi la défense milanaise a-t-elle commis de telles erreurs en début de match ? Comment l'attaque d'Inzaghi a-t-elle écrasé l'adversaire et quelle est l'intensité de la lutte pour le Scudetto entre ces deux géants à 12 points en Serie A ?

De 0-2 à 5-3 : Le drame de San Siro et cinq héros différents

Le déroulement des événements mondiaux qui ont décidé du sort du match :

Les frappes surprises de l'Udinese : À la 9e minute, James Abankwah a ouvert le score, puis peu après, à la 16e minute, Jurgen Ekkelenkamp a trompé la défense de l'Inter pour la deuxième fois, portant le score à 0-2 ;

L'équilibre en première mi-temps : L'Inter, sans paniquer, a réduit l'écart à la 26e minute grâce à Carlos Augusto, puis à la 35e minute, une frappe précise de Nicolò Barella a égalisé le score — 2-2 ;

La pluie de buts en seconde période : À la 57e minute, Marcus Thuram a donné l'avantage à son équipe pour la première fois, à la 67e minute, la jeune star Esposito a creusé l'écart (4-2), et à la 79e minute, le remplaçant Bonny a inscrit le cinquième but — 5-2 ;

Le but de consolation à la 90+1e minute : Dans le temps additionnel, Gueye a marqué un but pour sceller le score final à 5-3.

Rotation étoilée et bataille des compositions

Tactiques et joueurs utilisés par les entraîneurs des deux équipes :

La composition combative de l'Inter : Josep Martínez, Manuel Akanji, John Stones (62e Benjamin Pavard), Alessandro Bastoni (70e Federico Dimarco), Andy Diouf, Nicolò Barella, Piotr Zieliński (82e Aleksandar Stanković), Henrikh Mkhitaryan (62e Curtis Jones), Carlos Augusto, Marcus Thuram (70e Ange-Yoan Bonny) et Francesco Pio Esposito ;

La résistance acharnée de l'Udinese : Maduka Okoye, James Abankwah, Christian Kabasele, Enzo Ebosse, Mërgim Vojvoda (74e Nicolò Bertola), Jesper Karlström, Lennon Miller (73e Giorgi Chakvetadze), Hassane Kamara, Máximo Gómez (61e Ibrahima Gueye), Jurgen Ekkelenkamp (80e Sandi Lovrić) et Keinan Davis ;

Le banc parfait d'Inzaghi : L'entrée en jeu de Bonny pour Thuram, Pavard pour Stones et Dimarco pour Bastoni a permis de maintenir la pression de l'Inter jusqu'à la fin du match.

Situation brûlante au classement : Le duel entre la Roma et l'Inter

Répartition des forces en Italie après la 4e journée :

L'Inter à la 2e place : Avec 4 victoires en quatre matchs et 12 points, le club milanais occupe la 2e place en raison de la différence de buts ;

Le leadership de la Roma : Tout comme l'Inter, l'équipe romaine, qui a accumulé 12 points et battu le Torino 2-0, est le leader incontesté du classement grâce à une meilleure différence de buts ;

L'Udinese à la 13e place : Les visiteurs, qui ont fait preuve de courage en marquant 3 buts contre le champion, restent à la 13e place avec 4 points.

Cette victoire fantastique des Milanais à domicile a prouvé une fois de plus que l'esprit combatif et le potentiel offensif de l'Inter peuvent surmonter n'importe quelle situation difficile.

Selon vous, l'Inter Milan pourra-t-elle résister à la forte concurrence de la Roma cette saison et défendre son titre ? La défense milanaise, qui a encaissé 3 buts à San Siro, ne risque-t-elle pas de compromettre le titre ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez les détails de ce match incroyable de 8 buts en Serie A avec tous les fans de football et vos proches !