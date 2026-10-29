Le Milan battu à San Siro, l'Inter gagne sans marquer

Les rencontres de la 9e journée de Serie A se sont terminées sur des notes très contrastées pour les supporters milanais. Au stade San Siro, le Milan, qui recevait Bologne, a subi une défaite inattendue sur le score de 2-4, perdant ainsi des points cruciaux.

Parallèlement, l'Inter, leader incontesté du championnat, s'est imposé 2-0 sur le terrain de Venise, un outsider, consolidant sa première place avec 25 points.

Drame à San Siro : le doublé de Cissé et le récital de Mbangula

Le choc entre le Milan et Bologne a été un véritable festival de buts :

Le but rapide de Cissé : La rencontre a très bien commencé pour les hôtes : dès la 1re minute, Cissé a ouvert le score, donnant l'avantage aux « Rossoneri » (1-0) ;

La réponse de Mbangula et la première mi-temps : À la 8e minute, Mbangula a rétabli l'équilibre pour Bologne (1-1). À la 27e minute, Cissé a inscrit un doublé, redonnant l'avantage au Milan (2-1) ;

Le désastre de la seconde période : En seconde période, Bologne a pris le contrôle total. À la 60e minute, Bartesaghi a marqué contre son camp, puis Mbangula a trouvé le chemin des filets à deux reprises aux 62e et 86e minutes, signant un triplé et offrant une victoire sensationnelle 4-2 à son équipe.

Victoire étrange à Venise : l'Inter profite de deux buts contre son camp

Le leader du championnat, l'Inter, a rencontré des difficultés lors de son déplacement, mais a fini par obtenir le résultat escompté grâce aux erreurs adverses dans les dernières minutes :

75 minutes difficiles : Bien organisée en défense, Venise a repoussé avec succès les attaques de l'Inter pendant une longue période ;

Des buts contre son camp en série : À la 79e minute, Moreno a marqué contre son propre camp, et seulement trois minutes plus tard, à la 82e, Halhal a également trompé son propre gardien (0-2) ;

Seul en tête : Grâce à ces 3 points, l'équipe de Simone Inzaghi porte son total à 25 points, creusant l'écart sur ses poursuivants au classement.

Informations du protocole officiel

Serie A, 9e journée

Milan — Bologne 2-4

Buts : Cissé (1, 27) — Mbangula (8, 62, 86), Bartesaghi (60 csc) ;

Composition du Milan : Maignan, Tomori (Modrić, 46), De Winter, Pavlović, Estupiñán (Diawara, 58), Musah, Jashari, Hutchinson (Pulisic, 58), Cissé, Bartesaghi (Camarda, 63), Ramos ;

Composition de Bologne : Skorupski, Darmian (Vitík, 58), Casale (Helland, 79), Theate (Thorbern, 70), Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassan, Bernardeschi (Cambiaghi, 59), Odgaard, Mbangula.

Venise — Inter 0-2

Buts : Moreno (79 csc), Halhal (82 csc) ;

Composition de Venise : Stanković, Halhal, Juan Jesus, Moreno, Mazzocchi (Haps, 76), Pérez, Thorsby, Helgason (Bašić, 68), Haps, Lauberbach (Leboa, 68), Adams ;

Composition de l'Inter : Provedel, Bisseck (Akanji, 46), Bastoni, Carlos Augusto, Diouf, Sučić (Barella, 46), Stanković (Çalhanoğlu, 46), Zieliński, Dimarco, Thuram (Spence, 86), Bonny (Esposito, 65).

Une journée contrastée pour les deux géants milanais : l'Inter consolide sa place de leader, tandis que le Milan, en crise défensive, risque de chuter au classement.