Changement en Serie A : l'Udinese nomme un nouvel entraîneur après 8 matchs sans victoire

Un nouvel entraîneur a été limogé en Serie A italienne. En pleine crise et menacé de relégation, l'Udinese a officiellement annoncé le nom de son nouvel entraîneur principal. Il s'agit du technicien italien Paolo Zanetti qui a été nommé.

Le technicien de 43 ans succède à l'Allemand Kosta Runjaic. Pour stopper la crise et sauver l'équipe de la zone rouge, la direction du club a signé un contrat avec Zanetti jusqu'à la fin de la saison en cours.

Pourquoi Runjaic est-il parti ? Les raisons de la crise

Le licenciement de l'entraîneur est principalement dû à la chute brutale des performances de l'équipe et aux résultats décevants :

Une série de 8 matchs sans victoire : L'Udinese restait sur 8 matchs consécutifs sans victoire dans le championnat d'Italie ;

Une catastrophe à la 19e place : En raison de la perte constante de points, l'équipe est tombée à la 19e place du classement de Serie A, soit directement dans la zone de relégation ;

La décision de la direction : La détérioration des résultats a contraint la direction du club à mettre fin immédiatement à sa collaboration avec Runjaic.

Paolo Zanetti : Le nouveau sauveur et sa mission

Chargé de maintenir l'Udinese dans l'élite, Paolo Zanetti possède une expérience dans la gestion d'équipes en difficulté dans le football italien :