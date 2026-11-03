Changement en Serie A : l'Udinese nomme un nouvel entraîneur après 8 matchs sans victoire
Un nouvel entraîneur a été limogé en Serie A italienne. En pleine crise et menacé de relégation, l'Udinese a officiellement annoncé le nom de son nouvel entraîneur principal. Il s'agit du technicien italien Paolo Zanetti qui a été nommé.
Le technicien de 43 ans succède à l'Allemand Kosta Runjaic. Pour stopper la crise et sauver l'équipe de la zone rouge, la direction du club a signé un contrat avec Zanetti jusqu'à la fin de la saison en cours.
Pourquoi Runjaic est-il parti ? Les raisons de la crise
Le licenciement de l'entraîneur est principalement dû à la chute brutale des performances de l'équipe et aux résultats décevants :
Une série de 8 matchs sans victoire : L'Udinese restait sur 8 matchs consécutifs sans victoire dans le championnat d'Italie ;
Une catastrophe à la 19e place : En raison de la perte constante de points, l'équipe est tombée à la 19e place du classement de Serie A, soit directement dans la zone de relégation ;
La décision de la direction : La détérioration des résultats a contraint la direction du club à mettre fin immédiatement à sa collaboration avec Runjaic.
Paolo Zanetti : Le nouveau sauveur et sa mission
Chargé de maintenir l'Udinese dans l'élite, Paolo Zanetti possède une expérience dans la gestion d'équipes en difficulté dans le football italien :
Dernier poste : Le dernier club du technicien de 43 ans était le Hellas Verona, pensionnaire de Serie A ;
Objectif principal : La priorité du nouvel entraîneur est de corriger les faiblesses défensives, de redonner confiance au groupe et de sortir l'Udinese de la zone rouge d'ici la fin de la saison.
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