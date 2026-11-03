Changement en Serie A : l'Udinese nomme un nouvel entraîneur après 8 matchs sans victoire

·63·Sport
Changement en Serie A : l'Udinese nomme un nouvel entraîneur après 8 matchs sans victoire

Un nouvel entraîneur a été limogé en Serie A italienne. En pleine crise et menacé de relégation, l'Udinese a officiellement annoncé le nom de son nouvel entraîneur principal. Il s'agit du technicien italien Paolo Zanetti qui a été nommé.

Le technicien de 43 ans succède à l'Allemand Kosta Runjaic. Pour stopper la crise et sauver l'équipe de la zone rouge, la direction du club a signé un contrat avec Zanetti jusqu'à la fin de la saison en cours.

Pourquoi Runjaic est-il parti ? Les raisons de la crise

Le licenciement de l'entraîneur est principalement dû à la chute brutale des performances de l'équipe et aux résultats décevants :

  • Une série de 8 matchs sans victoire : L'Udinese restait sur 8 matchs consécutifs sans victoire dans le championnat d'Italie ;

  • Une catastrophe à la 19e place : En raison de la perte constante de points, l'équipe est tombée à la 19e place du classement de Serie A, soit directement dans la zone de relégation ;

  • La décision de la direction : La détérioration des résultats a contraint la direction du club à mettre fin immédiatement à sa collaboration avec Runjaic.

Paolo Zanetti : Le nouveau sauveur et sa mission

Chargé de maintenir l'Udinese dans l'élite, Paolo Zanetti possède une expérience dans la gestion d'équipes en difficulté dans le football italien :

  • Dernier poste : Le dernier club du technicien de 43 ans était le Hellas Verona, pensionnaire de Serie A ;

  • Objectif principal : La priorité du nouvel entraîneur est de corriger les faiblesses défensives, de redonner confiance au groupe et de sortir l'Udinese de la zone rouge d'ici la fin de la saison.

UdinesePaolo ZanettiSerie AKosta RunjaicFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Milan bat Udinese avec autorité à l'extérieur et revient dans le top 4Milan bat Udinese avec autorité à l'extérieur et revient dans le top 426 octobre 07:00Udinese — Lecce : compositions et direct commentéUdinese — Lecce : compositions et direct commenté18 octobre 14:34Un retournement spectaculaire ! L'Inter renverse l'Udinese 5-3 après avoir été mené 0-2Un retournement spectaculaire ! L'Inter renverse l'Udinese 5-3 après avoir été mené 0-215 septembre 06:36Cannavaro explique pourquoi il a joué avec trois défenseurs au MondialCannavaro explique pourquoi il a joué avec trois défenseurs au Mondial5 août 17:10La jeune star du Real Madrid Cesar Palacios en route vers l'ItalieLa jeune star du Real Madrid Cesar Palacios en route vers l'Italie3 juin 12:02Des athlètes kazakhs participant à un tournoi de football international à Tachkent ont été empoisonnésDes athlètes kazakhs participant à un tournoi de football international à Tachkent ont été empoisonnésAujourd'hui 08:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis