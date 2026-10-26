But et passe décisive de Douglas Luiz : La Juventus s'impose à l'extérieur face à Lecce

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But et passe décisive de Douglas Luiz : La Juventus s'impose à l'extérieur face à Lecce

Dans le cadre de la 8e journée de Serie A italienne, le club de la Juventus a rendu visite à Lecce et a remporté une victoire 2-0 importante et convaincante.

Les Turinois ont scellé le sort du match dès la première mi-temps, améliorant considérablement leur position au classement grâce à ce succès.

Le récital de Douglas Luiz et deux buts avant la pause

Héros de la rencontre, le milieu de terrain brésilien Douglas Luiz a été directement impliqué dans les deux buts de son équipe :

  • 29e minute (Ouverture du score) : Sur une attaque rapide et organisée, Weston McKennie a converti une passe de Douglas Luiz pour donner l'avantage aux visiteurs (0-1) ;

  • 41e minute (Deuxième but de Luiz) : Juste avant la pause, Douglas Luiz a lui-même trouvé le chemin des filets pour conforter l'avance turinoise (0-2) ;

  • Discipline et carton rouge : Dans les derniers instants du match (90+4e), le défenseur de Lecce, Gaspar, a perdu son sang-froid et a été expulsé après un second carton jaune.

Classement : La Juventus remonte à la 7e place

Ces trois points renforcent les ambitions des Turinois dans la course aux places européennes :

  • La Juventus 7e : Après cette victoire, la « Vieille Dame » porte son total à 14 points et grimpe à la 7e place du championnat ;

  • Lecce reste 12e : Les hôtes comptent 9 points et occupent la 12e position au classement.

Feuille de match :

Serie A. 8e journée

Lecce — Juventus 0-2

25 octobre, stade Via del Mare

  • Buts : Weston McKennie 29e, Douglas Luiz 41e.

  • Lecce : Falcone, Fatah (Monteiro, 46e), Ngom, Gabriel (Ndaba, 60e), Veiga, Gallo, Gaspar, Geubbels (Esteban, 71e), Kaba (Siebert, 46e), Maleh, Ndri (Gandelman, 86e).

  • Juventus : Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Gatti, Cambiaso (Cabal, 68e), Douglas Luiz (Sarr, 83e), McKennie (Alaybegovic, 90e), Koopmeiners, Woltemade, Kolo Muani (Boga, 68e).

  • Avertissement : Gaspar 77e.

  • Expulsion : Gaspar 90+4e.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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