But et passe décisive de Douglas Luiz : La Juventus s'impose à l'extérieur face à Lecce
Dans le cadre de la 8e journée de Serie A italienne, le club de la Juventus a rendu visite à Lecce et a remporté une victoire 2-0 importante et convaincante.
Les Turinois ont scellé le sort du match dès la première mi-temps, améliorant considérablement leur position au classement grâce à ce succès.
Le récital de Douglas Luiz et deux buts avant la pause
Héros de la rencontre, le milieu de terrain brésilien Douglas Luiz a été directement impliqué dans les deux buts de son équipe :
29e minute (Ouverture du score) : Sur une attaque rapide et organisée, Weston McKennie a converti une passe de Douglas Luiz pour donner l'avantage aux visiteurs (0-1) ;
41e minute (Deuxième but de Luiz) : Juste avant la pause, Douglas Luiz a lui-même trouvé le chemin des filets pour conforter l'avance turinoise (0-2) ;
Discipline et carton rouge : Dans les derniers instants du match (90+4e), le défenseur de Lecce, Gaspar, a perdu son sang-froid et a été expulsé après un second carton jaune.
Classement : La Juventus remonte à la 7e place
Ces trois points renforcent les ambitions des Turinois dans la course aux places européennes :
La Juventus 7e : Après cette victoire, la « Vieille Dame » porte son total à 14 points et grimpe à la 7e place du championnat ;
Lecce reste 12e : Les hôtes comptent 9 points et occupent la 12e position au classement.
Feuille de match :
Serie A. 8e journée
Lecce — Juventus 0-2
25 octobre, stade Via del Mare
Buts : Weston McKennie 29e, Douglas Luiz 41e.
Lecce : Falcone, Fatah (Monteiro, 46e), Ngom, Gabriel (Ndaba, 60e), Veiga, Gallo, Gaspar, Geubbels (Esteban, 71e), Kaba (Siebert, 46e), Maleh, Ndri (Gandelman, 86e).
Juventus : Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Gatti, Cambiaso (Cabal, 68e), Douglas Luiz (Sarr, 83e), McKennie (Alaybegovic, 90e), Koopmeiners, Woltemade, Kolo Muani (Boga, 68e).
Avertissement : Gaspar 77e.
Expulsion : Gaspar 90+4e.
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