Dans le choc de la 10e journée de Serie A, la Juventus de Turin a accueilli le Napoli à domicile et a célébré une victoire importante et convaincante sur le score de 2-0.

Ce match, marqué par une lutte acharnée, des tensions et une expulsion, s'est soldé par une défaite pour les hommes de Massimiliano Allegri. Les hôtes ont inscrit deux buts en seconde période pour empocher 3 points précieux.

Drame à l'Allianz Stadium : buts tardifs et carton rouge

La rencontre a été marquée dès les premières minutes par des fautes intenses et une grande nervosité :

Tension en première période : Les deux équipes ont mis l'accent sur la défense. L'arbitre a dû distribuer des cartons jaunes dès les 45 premières minutes à des joueurs comme Luiz, Lucumí et Marianucci ;

But d'Alaybegovic (70e minute) : À la 70e minute, la jeune star turinoise Alaybegovic a percé la défense adverse pour donner l'avantage à la Juventus — 1-0 ;

Napoli réduit à dix (75e minute) : Après le but, le défenseur visiteur Marianucci, incapable de contrôler ses nerfs, a commis une nouvelle faute et a été expulsé (carton rouge) ;

Le point final par Boga (87e minute) : Entré en jeu à la 72e minute à la place du buteur Alaybegovic, Jérémie Boga a conclu une contre-attaque à la 87e minute pour sceller le score final — 2-0.

Classement du championnat

Cette victoire revêt une importance capitale pour l'équipe turinoise :

Juventus : Avec 17 points au compteur, la « Vieille Dame » remonte à la 7e place du classement ;

Napoli : Bloqué à 14 points, le club napolitain dirigé par Allegri chute à la 8e place.

Feuille de match :

Serie A. 10e journée

Juventus — Napoli 2-0

Date et stade : 1er novembre, Allianz Stadium

Buts : Alaybegovic 70e, Boga 87e.

Avertissements : Luiz 16e, Lucumí 20e, Marianucci 38e, Alaybegovic 71e, Marin 90+1e.

Expulsion : Marianucci 75e (Napoli).

Compositions :