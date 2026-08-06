Douglas Luiz refuse l’offre d’Everton et choisit de rester à la Juventus

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Douglas Luiz refuse l’offre d’Everton et choisit de rester à la Juventus

Le milieu de terrain de la Juventus Turin, Douglas Luiz, a refusé de poursuivre sa carrière en Premier League anglaise. Selon Gazzetta.it, le Brésilien a fermement décliné l’intérêt sérieux d’Everton et a fait savoir qu’il n’avait pour l’instant aucune intention de quitter l’Italie. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La première saison du joueur à la Juventus s’est déroulée à un niveau inférieur aux attentes, et il avait ensuite été prêté. Malgré cela, l’ancien joueur d’Aston Villa connaît actuellement un nouveau départ à Turin et est de plus en plus convaincu que rester est la meilleure décision pour relancer sa carrière.

La confiance de Luciano Spalletti et les progrès sur le terrain

Le nouvel entraîneur Luciano Spalletti a joué un rôle majeur dans cette décision. Dès les premiers jours de la préparation, il a accordé sa confiance au joueur, l’a régulièrement titularisé lors des matchs amicaux estivaux et en a fait un élément important du projet de la nouvelle saison.

Douglas Luiz a débuté tous les matchs amicaux de l’été dans le onze de départ, formant un duo solide au milieu avec Manuel Locatelli. Si Spalletti lui a d’abord demandé davantage d’intensité, le joueur a élevé son niveau sur le terrain et commence progressivement à montrer pourquoi la Juventus avait dépensé environ 50 millions d’euros pour lui à l’été 2024.

L’intérêt des clubs anglais et les projets d’avenir

Sa prestation convaincante contre Chelsea a notamment permis au joueur de restaurer sa réputation sur le marché anglais. L’intérêt des clubs de Premier League reste fort, et Everton est l’une des dernières équipes à être passée à l’action.

Malgré les offres des clubs anglais, la priorité de Douglas Luiz reste toutefois de continuer à la Juventus. Le milieu de terrain veut tourner la page des difficultés de la saison dernière, obtenir davantage de temps de jeu et justifier l’investissement consenti par les Bianconeri.

De son côté, Spalletti continue de suivre attentivement le joueur. L’entraîneur est convaincu qu’il peut devenir un élément très précieux dans le système de l’équipe s’il est utilisé dans les bonnes conditions. Le Brésilien reste donc au cœur des plans de la Juventus et entend faire de cet été un tournant dans sa carrière.

Douglas LuizJuventusEvertonLuciano SpallettiSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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