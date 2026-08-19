Massimo Mauro : si Douglas Luiz court davantage, il sera idéal pour la Juventus

L’ancien footballeur italien et célèbre consultant Massimo Mauro Gazzetta dello Sport a déclaré dans une interview accordée au journal la Juventus qu’il partageait son avis sur la campagne de recrutement du club et la situation de l’effectif. Selon lui, l’équipe turinoise est désormais presque au complet et chaque ligne a été renforcée par des remplaçants fiables. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans son analyse, Mauro a évalué positivement les recrues estivales de l’équipe et s’est particulièrement attardé sur les qualités des joueurs de l’effectif. Selon lui, il aurait fallu un autre milieu défensif expérimenté et fiable pour parfaire l’équipe, mais les ressources actuelles sont également suffisantes pour viser haut.

Les qualités et les lacunes de Douglas Luiz

Tout en soulignant le potentiel technique élevé du milieu de terrain Douglas Luiz, le consultant a également formulé quelques critiques sur son jeu.rapporte que le Brésilien est capable de faire des passes presque sans commettre d’erreur, mais que sa mobilité et son activité sur le terrain ne sont pas encore au niveau requis.

« Douglas Luiz est un joueur très fort techniquement, capable de faire des passes presque sans erreur. S’il courait un peu plus et se montrait plus dynamique, il deviendrait le joueur idéal pour le style demandé par l’entraîneur », affirme Mauro. Il a également ajouté que le joueur ne devait pas se contenter de délivrer de belles passes, mais qu’il devait se montrer plus incisif sur le terrain et faire preuve de davantage de leadership.

La concurrence dans l’effectif et les projets pour l’avenir

Abordant la concurrence au poste de gardien et dans les autres secteurs, le consultant a souligné que cette situation ne pouvait être que bénéfique pour les nouveaux arrivants. La concurrence entre Mattia Perin et les autres gardiens contribue à maintenir un niveau de forme général constant au sein de l’équipe.

Selon Massimo Mauro, aucun joueur de l’équipe ne devrait penser que sa place est garantie. À la Juventus seul Kenan Yildiz peut être parfaitement serein quant à sa place dans le onze de départ, tandis que tous les autres joueurs doivent se battre pour leur position à chaque entraînement.