Défaite sensationnelle de la Juventus, large victoire de Naples : résultats de la 9e journée de Serie A

La 9e journée du championnat d'Italie a été marquée par des résultats inattendus et prolifiques impliquant les équipes de tête. La Juventus de Turin s'est inclinée de manière sensationnelle 0-2 sur le terrain du Genoa, perdant ainsi des points précieux.

Parallèlement, le Napoli a célébré une victoire convaincante 4-1 sur la pelouse de Monza, inscrivant quatre buts sans réponse et poursuivant sa progression vers le haut du classement.

Le faux pas à Gênes : le Genoa a plié l'affaire dès la première mi-temps

Les Turinois n'ont pas pu résister à la pression intense et aux contre-attaques rapides de l'adversaire lors de ce déplacement :

Le but rapide d'Ehizibue : À la 12e minute, le joueur local Ehizibue a ouvert le score, prenant la défense de la Juventus au dépourvu (1-0) ;

La domination de Baldanzi : À la 28e minute, Baldanzi a porté le score à 2-0, aggravant la situation des Turinois ;

Les changements en seconde période n'ont pas suffi : Après la pause, malgré plusieurs changements tactiques et une volonté offensive accrue, les Turinois n'ont pas réussi à percer la défense compacte du Genoa. Après la 9e journée, la Juventus reste à la 8e place avec 14 points.

Le show offensif du Napoli : 4 buteurs différents

Le match à l'extérieur contre Monza a été sous le contrôle total des Napolitains :

Højlund ouvre le score : Dès la 10e minute de jeu, Rasmus Højlund a donné l'avantage au Napoli (0-1) ;

La courte réponse de Monza : À la 43e minute, Varela a rétabli l'équilibre pour les locaux, renvoyant les équipes aux vestiaires sur un score de 1-1 ;

La pluie de buts en seconde période : En seconde période, le club napolitain a pris le contrôle total du match : Matteo Politano (48e), Marin (62e) et Kevin De Bruyne, entré en jeu (67e), ont marqué successivement pour fixer le score final à 1-4 ;

Situation au classement : Après cette large victoire, le Napoli porte son total à 14 points et remonte à la 7e place grâce à une meilleure différence de buts.

Informations du protocole officiel

Serie A italienne. 9e journée

Genoa — Juventus 2-0

Buts : Ehizibue (12e), Baldanzi (28e) ;

Composition du Genoa : Leali, Østigård, Marcandalli, Vásquez, Ehizibue (Melegoni, 69e), Frendrup, Amorin (Viaf, 82e), Baldanzi (Messias, 69e), Vitinha, Ellertsson (Mitaj, 41e), Osmajić (Colombo, 82e) ;

Composition de la Juventus : Vicario, Gatti (Woltemade, 46e), Bremer, Lucumí, Luis Douglas (Koopmeiners, 77e), Cambiaso (Cabal, 59e), Kalulu, Sarr (Boga, 59e), Kolo Muani, McKennie, Alaybegovic (Zhegrova, 46e).

Monza — Napoli 1-4

Buts : Varela (43e) — Højlund (10e), Politano (48e), Marin (62e), De Bruyne (67e) ;

Composition de Monza : Ternqvist, Lucchesi (Antov, 74e), Birindelli, Goglichidze, Bakun, Foe, Colombo, Mangas, Ngonge (Colpani, 60e), Varela, Robinson (Ceballos, 69e) ;

Composition du Napoli : Milinković-Savić, Di Lorenzo, Rrahmani (Marianucci, 46e), Marin, Olivera, Lobotka, Anguissa (De Bruyne, 63e), McTominay, Politano (Vergara, 63e), Højlund (Lucca, 81e), Ngonge.

Les matchs de la 9e journée ont confirmé une fois de plus que la lutte pour le titre et les places européennes en championnat d'Italie est plus intense que jamais.