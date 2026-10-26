Abramov explique les raisons pour lesquelles le Dinamo a laissé échapper la victoire à la 90+2e minute

Après le match nul disputé (1-1) entre le Dinamo et Andijan à Samarcande, dans le cadre de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, l'entraîneur principal des hôtes, Vadim Abramov a participé à la conférence de presse et a évalué la performance de son équipe de manière critique et sans concession.

Le coach de Samarcande a pointé du doigt les erreurs défensives et celles du gardien qui ont conduit à la perte de la victoire à la 90+2e minute, après avoir pourtant marqué à la 85e.

« Il ne faut pas attendre le ballon sur sa ligne » : les reproches d'Abramov au gardien

En analysant la situation dramatique des dernières minutes, l'entraîneur a expliqué que la racine des problèmes réside dans un manque de confiance :

Une situation sans danger de l'adversaire : « Dans cette situation, l'adversaire n'a créé aucune difficulté. Le ballon a simplement été envoyé vers l'avant et l'attaquant s'est retrouvé en un contre un. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Les mêmes erreurs se répètent », a déclaré le spécialiste.

La passivité du gardien : Abramov a souligné que le gardien aurait dû sortir avec détermination pour capter le ballon aérien au lieu de rester figé sur sa ligne en attendant le contact.

Réaction en chaîne et pression psychologique : En raison des actions incertaines du gardien, les défenseurs ont également paniqué, se précipitant sur le ballon de manière désordonnée, ce qui a brisé la stabilité de la ligne défensive.

Changements forcés : Pourquoi de nouveaux noms sont-ils apparus ?

L'entraîneur principal a expliqué que les pertes importantes dans l'effectif et les suspensions étaient la cause du manque de fluidité habituel de l'équipe :

Seulement deux joueurs à leur poste : En raison des suspensions et des blessures, seuls Stefan et un autre joueur ont évolué à leur poste habituel en défense, les autres ayant été replacés par nécessité.

De l'équipe réserve au onze de départ : Un jeune joueur issu de l'équipe réserve a été titularisé pour la première fois avec les Samarcandais.

Évaluation du jeune débutant : Abramov a remercié le jeune débutant qui, malgré la pression à domicile, a rempli sa mission avec dévouement sans commettre d'erreurs majeures.

« Ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs »

L'entraîneur a ajouté que le manque de contrôle du ballon et la précipitation en attaque ont nui au plan de jeu global :

Pertes au milieu de terrain : Il a été noté qu'en première mi-temps, les joueurs ont tenté de transmettre le ballon vers l'avant à la hâte au lieu de le conserver, perdant ainsi de nombreux ballons.

Erreurs de prise de décision : Des attaques précipitées ont été lancées là où il fallait conserver le ballon, et des décisions erronées ont été prises dans les situations où il fallait tirer.

« Je le répète : je n'ai pas du tout aimé notre match d'aujourd'hui. Notre équipe a été très mauvaise et, comparée aux rencontres précédentes, c'était la pire », a conclu Vadim Abramov.