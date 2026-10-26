Abramov explique les raisons pour lesquelles le Dinamo a laissé échapper la victoire à la 90+2e minute

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Abramov explique les raisons pour lesquelles le Dinamo a laissé échapper la victoire à la 90+2e minute

Après le match nul disputé (1-1) entre le Dinamo et Andijan à Samarcande, dans le cadre de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, l'entraîneur principal des hôtes, Vadim Abramov a participé à la conférence de presse et a évalué la performance de son équipe de manière critique et sans concession.

Le coach de Samarcande a pointé du doigt les erreurs défensives et celles du gardien qui ont conduit à la perte de la victoire à la 90+2e minute, après avoir pourtant marqué à la 85e.

« Il ne faut pas attendre le ballon sur sa ligne » : les reproches d'Abramov au gardien

En analysant la situation dramatique des dernières minutes, l'entraîneur a expliqué que la racine des problèmes réside dans un manque de confiance :

  • Une situation sans danger de l'adversaire : « Dans cette situation, l'adversaire n'a créé aucune difficulté. Le ballon a simplement été envoyé vers l'avant et l'attaquant s'est retrouvé en un contre un. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Les mêmes erreurs se répètent », a déclaré le spécialiste.

  • La passivité du gardien : Abramov a souligné que le gardien aurait dû sortir avec détermination pour capter le ballon aérien au lieu de rester figé sur sa ligne en attendant le contact.

  • Réaction en chaîne et pression psychologique : En raison des actions incertaines du gardien, les défenseurs ont également paniqué, se précipitant sur le ballon de manière désordonnée, ce qui a brisé la stabilité de la ligne défensive.

Changements forcés : Pourquoi de nouveaux noms sont-ils apparus ?

L'entraîneur principal a expliqué que les pertes importantes dans l'effectif et les suspensions étaient la cause du manque de fluidité habituel de l'équipe :

  • Seulement deux joueurs à leur poste : En raison des suspensions et des blessures, seuls Stefan et un autre joueur ont évolué à leur poste habituel en défense, les autres ayant été replacés par nécessité.

  • De l'équipe réserve au onze de départ : Un jeune joueur issu de l'équipe réserve a été titularisé pour la première fois avec les Samarcandais.

  • Évaluation du jeune débutant : Abramov a remercié le jeune débutant qui, malgré la pression à domicile, a rempli sa mission avec dévouement sans commettre d'erreurs majeures.

« Ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs »

L'entraîneur a ajouté que le manque de contrôle du ballon et la précipitation en attaque ont nui au plan de jeu global :

  • Pertes au milieu de terrain : Il a été noté qu'en première mi-temps, les joueurs ont tenté de transmettre le ballon vers l'avant à la hâte au lieu de le conserver, perdant ainsi de nombreux ballons.

  • Erreurs de prise de décision : Des attaques précipitées ont été lancées là où il fallait conserver le ballon, et des décisions erronées ont été prises dans les situations où il fallait tirer.

« Je le répète : je n'ai pas du tout aimé notre match d'aujourd'hui. Notre équipe a été très mauvaise et, comparée aux rencontres précédentes, c'était la pire », a conclu Vadim Abramov.

Super League d'OuzbékistanDinamo SamarcandeFK AndijanVadim AbramovFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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