Le Dinamo et Andijan se quittent sur un nul dans les dernières secondes

Dans le cadre de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, lors de l'un des matchs phares disputés à Samarcande, «Dinamo» a accueilli sur son terrain le club de la vallée, «Andijan» . Le sort de la rencontre s'est décidé dans les dernières minutes, au terme d'un affrontement nerveux et intense qui s'est soldé par 1:1 un match nul disputé.

Jusqu'à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ont privilégié la prudence, mais les 10 dernières minutes ont offert aux supporters un véritable thriller footballistique.

Explosion en fin de match et sauvetage à la 90+2e minute

Le point culminant de la rencontre est survenu à l'approche du coup de sifflet final de l'arbitre :

85e minute : Frappe décisive d'Abdullayev : Entré en jeu, Ulugbek Abdullayev a trouvé le chemin des filets d'Andijan à la 85e minute, faisant exploser de joie les supporters de Samarcande (1:0) ;

90+2e minute : La réponse d'Ismonaliyev : Les hôtes, pressés de valider leur victoire, ont commis une erreur défensive dans les dernières secondes — Usmonali Ismonaliyev a rétabli l'équilibre à la 2e minute du temps additionnel, sauvant les «Aigles» de la défaite (1:1) ;

Avertissements et pression : La tension est montée en fin de match, l'arbitre sanctionnant les joueurs d'Andijan, Toirov (76e) et Kholdorkhonov (84e), d'un carton jaune.

Classement : Égalité et voisinage au tableau

Ce point pris n'a pratiquement pas modifié la position des deux clubs au classement :

Un total de 31 points : À la suite de ce nul, le nombre de points des deux équipes est égal, atteignant 31 points chacun ;

Positions au classement : Selon la différence de buts et les critères secondaires, Andijan reste à la 9e place du classement, tandis que le Dinamo occupe solidement la 10e place .

Feuille de match :

Super League. 25e journée

«Dinamo» — «Andijan» 1:1