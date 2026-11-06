Le Dinamo s'impose avec caractère face à un Sogdiana réduit à dix

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Le Dinamo s'impose avec caractère face à un Sogdiana réduit à dix

Dans le cadre de la 27e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, la rencontre disputée à Zomin entre le Sogdiana et le Dinamo Samarcande a été riche en intensité et en rebondissements. Bien que les hôtes aient ouvert le score rapidement, les protégés de Vadim Abramov ont fait preuve de caractère pour s'imposer 3-1 à l'extérieur.

Grâce à cette victoire, le club de Samarcande porte son total à 37 points et grimpe à la 8e place du classement. Avec 30 points, les joueurs de Jizzakh occupent désormais la 11e position.

Un début rapide et une expulsion qui change tout

Le match a démarré sur un rythme effréné dès les premières minutes :

  • Score à la 2e minute : Le capitaine du Sogdiana, Javohir Qahramonov, a ouvert le score dès la 2e minute d'une frappe précise, donnant l'avantage aux locaux (1-0) ;

  • Carton rouge et rupture de l'équilibre : À la 29e minute, le défenseur du Sogdiana, Nodirjon Soyibov, a été directement exclu pour une faute grossière. Cet événement a totalement modifié le scénario de la rencontre ;

  • L'égalisation de Doumbia : En supériorité numérique, les joueurs de Samarcande ont accentué la pression et ont égalisé à la 33e minute grâce à un but d'Amadou Doumbia (1-1).

Seconde période : Le coup de grâce des hommes d'Abramov

La seconde période a été entièrement sous le contrôle des visiteurs :

  • 72e minute et penalty : L'attaquant du Dinamo, Anvarjon Hojimirzayev, a transformé le penalty avec sang-froid pour donner l'avantage à son équipe (1-2) ;

  • Le héros sorti du banc à la 79e minute : Entré en jeu au début de la seconde période, Rasul Yo‘ldoshev a trouvé le chemin des filets à la 79e minute, scellant la victoire du club de Samarcande (1-3).

Feuille de match :

  • Superliga. 27e journée : Sogdiana – Dinamo 1-3

  • Buts : Javohir Qahramonov 2' (1-0) — Amadou Doumbia 33' (1-1), Anvarjon Hojimirzayev 72' s.p. (1-2), Rasul Yo‘ldoshev 79' (1-3) ;

  • Avertissements : Haris Hajdarević 48', Amadou Doumbia 58', Edem Nemanov 59' (tous du Dinamo) ;

  • Expulsion : Nodirjon Soyibov 29' (Sogdiana).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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