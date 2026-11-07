Remontada à Andijan : le Lokomotiv encaisse un but contre son camp puis en inscrit 3 pour s'imposer

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Remontada à Andijan : le Lokomotiv encaisse un but contre son camp puis en inscrit 3 pour s'imposer

Dans le cadre de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, lors du choc de la vallée, le club de Tachkent, le Lokomotiv, a décroché une victoire renversante 3-1 sur le terrain d'Andijan.

Bien que la rencontre ait débuté de manière idéale pour les hôtes, les « cheminots » ont réagi rapidement et ont pris le contrôle total du match en seconde période.

Un but contre son camp rapide et la réponse froide d'Abdukholikov

Le match a démarré sur un rythme élevé et avec des rebondissements dès les premières minutes :

  • Le choc de la 5e minute : En début de match, le défenseur du Lokomotiv, Aleksandr Shushnyar, a commis une erreur inattendue en marquant contre son camp, permettant à Andijan de prendre l'avantage ;

  • L'égalisation en 3 minutes : Les visiteurs de Tachkent ne se sont pas laissés abattre. À peine trois minutes plus tard, à la 8e minute, Temurkhuja Abdukholikov a transformé un centre de Sukhrob Nurulloyev pour égaliser — 1:1 ;

  • L'intrigue de la première mi-temps : Les deux équipes ont proposé un football ouvert et offensif, se livrant une bataille intense jusqu'à la pause.

Le verdict de la seconde période : les buts d'Ivanov et Nurulloyev

Dès le début des 45 dernières minutes, les visiteurs ont intensifié leur pression offensive :

  • 48e minute : But d'Ivanov : Entrés sur le terrain après la pause, les « cheminots » ont lancé une attaque rapide, prenant l'avantage grâce à une frappe précise de Nikolay Ivanov ;

  • 56e minute : Le coup de grâce : Après une superbe passe décisive de Sardor Mirzayev, Sukhrob Nurulloyev, devenu l'un des héros du match, a porté le score à 3-1, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Changements au classement : Le Lokomotiv grimpe à la 5e place

Ces trois points ont eu un impact significatif sur les ambitions des deux équipes cette saison :

  • Le Lokomotiv dans le top 5 : Après cette victoire renversante à l'extérieur, les joueurs de la capitale portent leur total à 45 points et grimpent à une honorable 5e place au classement du championnat ;

  • La zone dangereuse pour Andijan : Suite à cette douloureuse défaite à domicile, Andijan reste à la 10e place avec 31 points, manquant l'occasion de s'éloigner de la zone de relégation.

Super League d'OuzbékistanLokomotiv TachkentFK AndijanTemurkhuja AbdukholikovFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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