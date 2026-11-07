Remontada à Andijan : le Lokomotiv encaisse un but contre son camp puis en inscrit 3 pour s'imposer

Dans le cadre de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, lors du choc de la vallée, le club de Tachkent, le Lokomotiv, a décroché une victoire renversante 3-1 sur le terrain d'Andijan.

Bien que la rencontre ait débuté de manière idéale pour les hôtes, les « cheminots » ont réagi rapidement et ont pris le contrôle total du match en seconde période.

Un but contre son camp rapide et la réponse froide d'Abdukholikov

Le match a démarré sur un rythme élevé et avec des rebondissements dès les premières minutes :

Le choc de la 5e minute : En début de match, le défenseur du Lokomotiv, Aleksandr Shushnyar, a commis une erreur inattendue en marquant contre son camp, permettant à Andijan de prendre l'avantage ;

L'égalisation en 3 minutes : Les visiteurs de Tachkent ne se sont pas laissés abattre. À peine trois minutes plus tard, à la 8e minute, Temurkhuja Abdukholikov a transformé un centre de Sukhrob Nurulloyev pour égaliser — 1:1 ;

L'intrigue de la première mi-temps : Les deux équipes ont proposé un football ouvert et offensif, se livrant une bataille intense jusqu'à la pause.

Le verdict de la seconde période : les buts d'Ivanov et Nurulloyev

Dès le début des 45 dernières minutes, les visiteurs ont intensifié leur pression offensive :

48e minute : But d'Ivanov : Entrés sur le terrain après la pause, les « cheminots » ont lancé une attaque rapide, prenant l'avantage grâce à une frappe précise de Nikolay Ivanov ;

56e minute : Le coup de grâce : Après une superbe passe décisive de Sardor Mirzayev, Sukhrob Nurulloyev, devenu l'un des héros du match, a porté le score à 3-1, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Changements au classement : Le Lokomotiv grimpe à la 5e place

Ces trois points ont eu un impact significatif sur les ambitions des deux équipes cette saison :