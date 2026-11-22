Lors de la 28e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le match entre le Dinamo et le Bunyodkor à Samarcande s'est soldé par une victoire minimale des visiteurs. Le but de Sardor Abdunabiyev à la 59e minute a scellé le sort de la rencontre. Le Dinamo, dirigé par Vadim Abramov, n'a pas pu éviter la défaite malgré trois buts refusés par la VAR pour hors-jeu au cours du match.

Le duel à Samarcande entre le Dinamo et le Bunyodkor a offert aux fans un match intense et dramatique. Bien que les hôtes aient réussi à trouver le chemin des filets à plusieurs reprises, trois buts ont été annulés pour hors-jeu. Le seul but officiel de la rencontre a été inscrit en seconde période.

Abdunabiyev offre la victoire au Bunyodkor

À la 59e minute, Sardor Abdunabiyev a trompé le gardien adverse, donnant l'avantage au Bunyodkor. Dans les minutes suivantes, le Dinamo a tenté de rétablir l'équilibre, mais les buts des Samarcandais ont été refusés pour hors-jeu.

Bien que les joueurs de Vadim Abramov aient marqué trois fois, ces buts n'ont pas influencé le résultat officiel après vérification par la VAR. Ainsi, le match s'est terminé sur le score de 0-1.

Le Dinamo reste à la 9e place du classement

Après cette défaite, le Dinamo reste à la 9e place de la Super League avec 37 points. Le Bunyodkor, en remportant trois points cruciaux, grimpe à la 13e place avec 29 points.

Super League. 28e journée

Dinamo — Bunyodkor 0:1

But : 59' — Sardor Abdunabiyev

Composition du Dinamo : Nemanov, Seytveliyev, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Haydarov, 78'), Dumbuya, Xaydarovich, Hojimirzayev, Amonov (To‘xtasinov, 78'), Abdurahmonov.

Composition du Bunyodkor : Abdujalilov, Anvarov, Bukrin, Olimjonov, Ahmadjonov (Ikromov, 58'), Nematjonov (Abdunabiyev, 58'), Abdusalomov, Tursunmahammadov, To‘raqulov, To‘lqinbekov (Annamatov, 87'), Krivokapich.

Avertissements : To‘lqinbekov (60'), Abdunabiyev (70'), Abdusalomov (76'), To‘raqulov (90+8'), Boshkovich (90+9').