L'un des légionnaires les plus brillants de l'histoire de la Super League d'Ouzbékistan, sextuple meilleur buteur du pays, Dragan Ćeran a quitté le club d'Andijon avant la fin de la saison. L'attaquant serbe expérimenté de 39 ans a annoncé ses adieux aux « Aigles » et à leurs supporters via ses réseaux sociaux officiels.

Le message court et émouvant du joueur, « Ziga-zaga, merci », a suscité de nombreuses discussions parmi les passionnés de football ouzbek.

Les derniers jours à Andijon et les espoirs déçus

Le départ de Ćeran intervient après plusieurs semaines passées hors des terrains :

Dernier match et absence de la feuille de match : Le buteur serbe est apparu pour la dernière fois le 15 octobre lors du match de Super League contre Kyzylkum (0:1) ;

Deux matchs d'absence : Lors des deux rencontres suivantes, l'attaquant n'a même pas été inscrit sur la feuille de match d'Andijon, confirmant la rupture avec la direction du club ;

Statistiques de la saison : Au cours de la saison actuelle, Ćeran a disputé un total de 22 matchs officiels avec Andijon, inscrivant 3 buts et délivrant 1 passe décisive.

Une empreinte indélébile sur le football ouzbek : un grand parcours débuté en 2016

Dragan Ćeran est l'un des rares légionnaires à avoir gravé son nom en lettres d'or dans les annales du championnat national d'Ouzbékistan :

10 ans de carrière : Il évolue régulièrement dans les clubs ouzbeks depuis 2016 ;

L'ère Nasaf et Pakhtakor : La star serbe a passé les années les plus marquantes et fructueuses de sa carrière dans les clubs de Nasaf (Qarshi) et Pakhtakor (Tachkent) ;

Un record de buts : Dragan Ćeran a remporté le « Soulier d'Or » en tant que meilleur buteur de la Super League d'Ouzbékistan à 6 reprises, un record absolu dans l'histoire de notre championnat indépendant.

Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise quant à savoir si le vétéran mettra fin à sa carrière ou s'il rejoindra un nouveau club. Cependant, ses adieux à Andijon marquent la fin d'une ère en Super League.