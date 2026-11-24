Après un score nul à l'issue du temps réglementaire, les équipes ont poursuivi la lutte en prolongations. À ce stade, le «Lokomotiv» a su exploiter ses opportunités.

Lors de la première mi-temps et du reste du temps réglementaire, les deux équipes ont eu plusieurs occasions de marquer, mais les cages sont restées inviolées. À la 75e minute, Ashortia, joueur d'«Andijon», a même manqué un penalty.

En demi-finale de la Coupe d'Ouzbékistan, le «Lokomotiv» a battu «Andijon» 2-0 et a décroché son billet pour la finale. Le score est resté vierge durant le temps réglementaire de ce match intense disputé sur terrain neutre. Cependant, lors des prolongations, le club de la capitale a marqué deux fois pour sceller sa victoire.

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À la 97e minute, Muhammadali Reimov a ouvert le score pour donner l'avantage à son équipe. Onze minutes plus tard, à la 108e minute, Temurxo‘ja Abduholiqov a inscrit le deuxième but sur une passe décisive de Jasur Yaxshiboyev.

Ainsi, le «Lokomotiv» s'est imposé 2-0 et s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Ouzbékistan.

«Andijon» a manqué un penalty

Plusieurs joueurs ont été avertis durant la rencontre. Côté «Andijon», Turg‘unboyev a reçu un carton jaune à la 90+4e minute et Abdumannopov à la 63e minute. Pour le «Lokomotiv», Ivanov a été averti à la 49e minute.

L'un des tournants du match a eu lieu à la 75e minute. «Andijon» a obtenu un penalty, mais Ashortia n'a pas réussi à transformer cette occasion en but, privant son équipe d'une opportunité d'ouvrir le score.

Finale de la Coupe : «Lokomotiv» – «Navbahor»

Grâce à cette victoire en demi-finale, le «Lokomotiv» a gagné le droit de disputer le trophée de la Coupe d'Ouzbékistan. En finale, le club de la capitale affrontera «Navbahor».

Le match décisif aura lieu le 10 décembre au stade «Paxtakor». Les deux équipes se préparent désormais pour l'un des rendez-vous les plus importants de la saison.

Coupe d'Ouzbékistan. Demi-finale

«Andijon» – «Lokomotiv» — 0:2

Buts: Muhammadali Reimov (97), Temurxo‘ja Abduholiqov (108).

Avertissements : Ivanov (49), Abdumannopov (63), Turg‘unboyev (90+4).

Penalty manqué : Ashortia (75).

«Andijon» : Adhamov, Abdumajidov, Andronikashvili, Chalasan, Turg‘unboyev, Temirov (Karimov, 102), Ismonaliyev, Toirov (Iminov, 90), Boake, Sulaymonov (Turdimurodov, 70), Abdumannopov (Ashortia, 69; Xoldorxonov, 90).

«Lokomotiv» : Kozlov, To‘pliyev (Nurullayev, 68), Abduholiqov (Ibrayimov, 114), Ivanov (Nishich, 68), Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 78), Zoteyev (Muhammadiyev, 114), Yaxshiboyev.