Le Dinamo s'impose 3-0 sur le terrain du Mash'al

·5·Sport
Le Dinamo s'impose 3-0 sur le terrain du Mash'al

Lors d'un match comptant pour la nouvelle journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Samarcande, le Dinamo, s'est rendu à Muborak et a remporté une victoire large et convaincante face à l'équipe du Mash'al. La rencontre, dominée par les visiteurs grâce à des attaques percutantes, s'est soldée par un score de 3-0.

Le leader du Dinamo, Anvar Hojimirzayev, a été le héros du match en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

Chronique du match : Trois buts sans réponse pour les visiteurs

Les buts et les moments forts de la rencontre se sont déroulés comme suit :

  • Ouverture du score en première période (16e minute) : Entamant le match avec intensité, les joueurs de Samarcande ont ouvert le score dès la 16e minute grâce à une passe précise d'Anvar Hojimirzayev, exploitée par Jahongirbek Abdusalomov qui a logé le ballon au fond des filets ;

  • Activité en seconde période (50e minute) : Revenu sur le terrain avec un esprit offensif après la pause, le Dinamo a creusé l'écart — cette fois-ci, Anvar Hojimirzayeva lui-même trouvé le chemin des filets adverses ;

  • Coup de grâce (61e minute) : Onze minutes plus tard, le remplaçant Firdavs Abdurahmonov a alourdi le score et scellé le sort du match — 0:3.

Feuille de match et compositions

  • Super League

  • Mash'al — Dinamo 0:3

  • Buts : Jahongirbek Abdusalomov (16e), Anvar Hojimirzayev (50e), Firdavs Abdurahmonov (61e).

  • Avertissements : To‘xtasinov (40e), Asqarov (49e), Abdusalomov (54e), Mo‘ydinov (67e), Jumaboyev (72e), Abdurahmonov (79e).

Compositions initiales :

  • Mash'al : Rusanov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov (Ko‘charov, 69e), G‘anixonov, Mo‘ydinov, Ifeani (Rahimov, 69e), Yarashev, Abdirahimov, Jovliyev (Stoyanovskiy, 69e), Asqarov.

  • Dinamo : Nemanov, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Yo‘ldoshev, 57e), To‘xtasinov (Seytvaliyev, 57e), Dumbuya, Haydarevich, Hojimirzayev (O‘rmonjonov, 79e), Abdusalomov (Abdurahmonov, 57e), Amonov (Haydarov, 73e).

Cette brillante victoire à l'extérieur permet au Dinamo d'améliorer considérablement sa position au classement de la Super League et booste le moral des joueurs pour les prochaines journées.

Super League OuzbékistanDinamo SamarcandeMash'al MuborakAnvar HojimirzayevFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Abramov explique les raisons pour lesquelles le Dinamo a laissé échapper la victoire à la 90+2e minuteAbramov explique les raisons pour lesquelles le Dinamo a laissé échapper la victoire à la 90+2e minute26 octobre 07:19Le Dinamo et Andijan se quittent sur un nul dans les dernières secondesLe Dinamo et Andijan se quittent sur un nul dans les dernières secondes25 octobre 21:09Qu'a révélé l'entraîneur de Nasaf lors de la conférence de presse ?Qu'a révélé l'entraîneur de Nasaf lors de la conférence de presse ?10 octobre 06:40Vadim Abramov « explose » après la défaite 3-2 : ses révélations fracassantes !Vadim Abramov « explose » après la défaite 3-2 : ses révélations fracassantes !18 septembre 06:08Le Dinamo bat le Qizilqum à domicileLe Dinamo bat le Qizilqum à domicile10 septembre 21:37Mirjalol Qosimov commente la troisième défaite consécutive de l’OKMKMirjalol Qosimov commente la troisième défaite consécutive de l’OKMK20 août 06:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis