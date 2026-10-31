Le Dinamo s'impose 3-0 sur le terrain du Mash'al

Lors d'un match comptant pour la nouvelle journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Samarcande, le Dinamo, s'est rendu à Muborak et a remporté une victoire large et convaincante face à l'équipe du Mash'al. La rencontre, dominée par les visiteurs grâce à des attaques percutantes, s'est soldée par un score de 3-0.

Le leader du Dinamo, Anvar Hojimirzayev, a été le héros du match en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

Chronique du match : Trois buts sans réponse pour les visiteurs

Les buts et les moments forts de la rencontre se sont déroulés comme suit :

Ouverture du score en première période (16e minute) : Entamant le match avec intensité, les joueurs de Samarcande ont ouvert le score dès la 16e minute grâce à une passe précise d'Anvar Hojimirzayev, exploitée par Jahongirbek Abdusalomov qui a logé le ballon au fond des filets ;

Activité en seconde période (50e minute) : Revenu sur le terrain avec un esprit offensif après la pause, le Dinamo a creusé l'écart — cette fois-ci, Anvar Hojimirzayev a lui-même trouvé le chemin des filets adverses ;

Coup de grâce (61e minute) : Onze minutes plus tard, le remplaçant Firdavs Abdurahmonov a alourdi le score et scellé le sort du match — 0:3.

Feuille de match et compositions

Super League

Mash'al — Dinamo 0:3

Buts : Jahongirbek Abdusalomov (16e), Anvar Hojimirzayev (50e), Firdavs Abdurahmonov (61e).

Avertissements : To‘xtasinov (40e), Asqarov (49e), Abdusalomov (54e), Mo‘ydinov (67e), Jumaboyev (72e), Abdurahmonov (79e).

Compositions initiales :

Mash'al : Rusanov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov (Ko‘charov, 69e), G‘anixonov, Mo‘ydinov, Ifeani (Rahimov, 69e), Yarashev, Abdirahimov, Jovliyev (Stoyanovskiy, 69e), Asqarov.

Dinamo : Nemanov, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Yo‘ldoshev, 57e), To‘xtasinov (Seytvaliyev, 57e), Dumbuya, Haydarevich, Hojimirzayev (O‘rmonjonov, 79e), Abdusalomov (Abdurahmonov, 57e), Amonov (Haydarov, 73e).

Cette brillante victoire à l'extérieur permet au Dinamo d'améliorer considérablement sa position au classement de la Super League et booste le moral des joueurs pour les prochaines journées.