Cristiano Ronaldo viendra-t-il à Tachkent pour le match entre Pakhtakor et Al-Nassr ? Les billets sont déjà en vente

Le 2 novembre, le club local de Pakhtakor devrait affronter l'équipe saoudienne d'Al-Nassr au stade Pakhtakor de Tachkent. Les billets pour la rencontre sont en vente, avec des prix atteignant 600 000 soums.

L'un des aspects principaux de ce match est le prix des billets. Pour Pakhtakor, alors que les supporters ont pu assister gratuitement à certains autres matchs, il faudra dépenser beaucoup plus pour regarder cette rencontre depuis le stade.

Les billets VIP n'ont pas été mis en vente publique.

Cependant, il y a un point important que les fans doivent noter : la participation de Cristiano Ronaldo au match n'est pas encore officiellement confirmée. Par conséquent, l'achat d'un billet ne garantit pas la possibilité de voir la star portugaise sur le terrain.

Malgré cela, le match à venir suscite un grand intérêt chez les fans de football. Le prix des billets est devenu l'un des principaux sujets de discussion autour de cette rencontre.