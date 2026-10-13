Cristiano Ronaldo viendra-t-il en Ouzbékistan ? Les conditions liées à sa visite ont été révélées

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Cristiano Ronaldo viendra-t-il en Ouzbékistan ? Les conditions liées à sa visite ont été révélées

Sur Internet, des informations circulent concernant l'éventuelle visite de Cristiano Ronaldo en Ouzbékistan. Certaines sources indiquent que les représentants de l'Arabie saoudite et la direction du club « Al-Nassr » ont posé des exigences de sécurité concernant la visite du joueur.

Selon les rumeurs, il a été demandé aux fans qui souhaitent voir Ronaldo en Ouzbékistan de garantir une sécurité totale et un contrôle strict de l'ordre public lors des événements de masse.

Par ailleurs, les rapports soulignent que la venue du footballeur en Ouzbékistan dépend du niveau de sécurité garanti. Apparemment, si les mesures de sécurité appropriées sont assurées, Ronaldo pourrait accepter la visite.

Cependant, il n'existe pour l'instant aucune information fiable confirmant ces données de la part du club « Al-Nassr » ou des représentants officiels du joueur. Par conséquent, les informations concernant la venue de Ronaldo en Ouzbékistan et les conditions posées doivent être considérées comme non confirmées.

Cristiano RonaldoAl-NassrOuzbékistanArabie SaouditeFootball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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