Le geste mystérieux de quelques secondes de Ronaldo laisse les fans perplexes

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo a attiré l'attention des fans cette fois-ci non pas par son but, mais par un geste inhabituel effectué en quittant le terrain. Son action a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.

L'incident s'est produit après le match d'Al-Nassr contre Neom dans le cadre du championnat d'Arabie saoudite. En quittant le terrain, Ronaldo a pointé sa main vers le bas et a croisé deux doigts.

Le club d'Al-Nassr a publié cette séquence sur sa page officielle, demandant aux fans de deviner la signification du geste du joueur. Depuis, les utilisateurs ont avancé diverses théories. Cependant, aucune explication officielle n'a été donnée jusqu'à présent.

Lors du match, Al-Nassr a battu Neom sur le score de 1-0. Ronaldo n'a pas réussi à transformer un penalty, mais il a disputé l'intégralité de la rencontre.

Pour l'instant, ni le joueur ni le club n'ont révélé le sens de ce geste mystérieux. Par conséquent, les opinions exprimées sur les réseaux sociaux restent de simples spéculations.