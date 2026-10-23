Le geste mystérieux de quelques secondes de Ronaldo laisse les fans perplexes

·11·Sport
Le geste mystérieux de quelques secondes de Ronaldo laisse les fans perplexes

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo a attiré l'attention des fans cette fois-ci non pas par son but, mais par un geste inhabituel effectué en quittant le terrain. Son action a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.

L'incident s'est produit après le match d'Al-Nassr contre Neom dans le cadre du championnat d'Arabie saoudite. En quittant le terrain, Ronaldo a pointé sa main vers le bas et a croisé deux doigts.

Le club d'Al-Nassr a publié cette séquence sur sa page officielle, demandant aux fans de deviner la signification du geste du joueur. Depuis, les utilisateurs ont avancé diverses théories. Cependant, aucune explication officielle n'a été donnée jusqu'à présent.

Lors du match, Al-Nassr a battu Neom sur le score de 1-0. Ronaldo n'a pas réussi à transformer un penalty, mais il a disputé l'intégralité de la rencontre.

Pour l'instant, ni le joueur ni le club n'ont révélé le sens de ce geste mystérieux. Par conséquent, les opinions exprimées sur les réseaux sociaux restent de simples spéculations.

Cristiano RonaldoAl-NassrChampionnat d'Arabie saouditeFootballSaudi Pro League
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Cristiano Ronaldo viendra-t-il en Ouzbékistan ? Les conditions liées à sa visite ont été révéléesCristiano Ronaldo viendra-t-il en Ouzbékistan ? Les conditions liées à sa visite ont été révélées13 octobre 15:51Ronaldo révèle les coulisses de sa rivalité de 15 ans avec MessiRonaldo révèle les coulisses de sa rivalité de 15 ans avec Messi13 octobre 06:51Grand football à Tachkent : Cristiano Ronaldo attendu au stade BunyodkorGrand football à Tachkent : Cristiano Ronaldo attendu au stade Bunyodkor13 octobre 00:05L'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertainL'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertain5 octobre 16:16Cristiano Ronaldo frustré après le match nul d'Al-NassrCristiano Ronaldo frustré après le match nul d'Al-Nassr13 mai 12:19Une erreur fatale du gardien d'Al-Nassr freine Cristiano Ronaldo dans la course au titreUne erreur fatale du gardien d'Al-Nassr freine Cristiano Ronaldo dans la course au titre13 mai 02:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran