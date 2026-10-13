Grand football à Tachkent : Cristiano Ronaldo attendu au stade Bunyodkor

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Grand football à Tachkent : Cristiano Ronaldo attendu au stade Bunyodkor

Légende vivante du football mondial, Cristiano Ronaldo cette année, le 2 novembre est attendu à Tachkent. Le club d'Arabie saoudite, « Al-Nassr » où évolue la star portugaise, affrontera le multiple champion d'Ouzbékistan, « Pakhtakor » dans le cadre de la Ligue des champions Élite de l'AFC.

Cette rencontre historique est prévue dans le magnifique stade « Bunyodkor » de la capitale.

Fête du football à Tachkent et mesures de transport

La visite d'une star mondiale provoquera certainement un grand engouement dans la capitale :

  • Le choc « Pakhtakor » — « Al-Nassr » : Pour les clubs ouzbeks, disputer un match à domicile contre l'une des meilleures équipes d'Asie et jouer face à Ronaldo sera un test majeur ;

  • Le stade « Bunyodkor » comme arène centrale : Compte tenu de l'immense intérêt des milliers de supporters, il est prévu que le match se déroule au stade « Bunyodkor », doté d'une grande capacité ;

  • Fermeture des rues : Le jour du match, afin d'assurer la sécurité et d'éviter les embouteillages, la circulation pourrait être temporairement limitée sur certaines rues centrales autour du stade.

Organisation et sécurité : les leçons de la visite de MrBeast

Les supporters et la communauté sportive espèrent que cette visite de grande envergure sera organisée à un niveau élevé :

  • Prévention des bousculades : Pour éviter que les désordres et les bousculades observés lors de la récente visite du célèbre blogueur MrBeast à Tachkent ne se reproduisent, des mesures de contrôle renforcées seront exigées de la part des services de sécurité ;

  • Prudence concernant les billets : Étant donné que la demande pour le match devrait être extrêmement élevée, il est crucial qu'un système spécifique soit mis en place pour lutter contre les faux billets et le marché noir.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo sur la pelouse de Tachkent promet de devenir l'un des événements les plus sensationnels et inoubliables de la vie sportive du pays.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorStade BunyodkorFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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