Ronaldo révèle les coulisses de sa rivalité de 15 ans avec Messi

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Ronaldo révèle les coulisses de sa rivalité de 15 ans avec Messi

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal et du club d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo la légende argentine Lionel Messi s'est exprimé sincèrement sur leur relation construite au fil des années. The Touchline Dans une interview accordée à la publication, la star portugaise a évoqué l'atmosphère amicale derrière la plus grande rivalité de l'histoire du football mondial ainsi qu'une anecdote amusante lors des cérémonies de remise de prix.

Ronaldo a souligné que la tension sur le terrain entre eux n'était qu'une saine compétition et qu'ils ont toujours gardé un profond respect l'un pour l'autre dans la vie privée.

« Je lui traduisais l'anglais » : Les détails en coulisses

Ronaldo a rappelé une situation amusante survenue lors des galas de remise de prix prestigieux :

  • 15 ans sur la même scène : « Nous avons partagé la scène lors des cérémonies pendant 15 ans et nous avons toujours eu une très bonne relation », a déclaré Cristiano ;

  • Traduction amusante : « Je me souviens très bien que je traduisais à Messi ce que les présentateurs et les invités disaient en anglais lors des cérémonies. C'était vraiment une situation très intéressante et amusante. »

« Nous nous sommes poussés mutuellement à progresser »

Le buteur portugais a reconnu que la rivalité avec Messi les a tous deux propulsés vers les sommets en tant que joueurs :

  • Un respect mutuel élevé : « Leo m'a toujours traité avec un grand respect. Bien sûr, il défendait les intérêts de son club et moi ceux du mien. Il se battait pour son équipe nationale et moi pour la mienne », a ajouté le joueur ;

  • Saine compétition et progrès : « Mais ce n'était qu'une saine compétition sportive. Je suis convaincu qu'au fil de ces années, nous nous sommes toujours poussés mutuellement à aller de l'avant et à nous développer davantage. »

Cette relation chaleureuse et respectueuse entre deux légendes qui ont marqué toute une ère de l'histoire du football impressionne des millions de fans.

Cristiano RonaldoLionel MessiÉquipe du PortugalAl-NassrFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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