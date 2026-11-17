L'équipe du Portugal U-17 a remporté une large victoire 4-0 contre Andorre lors des éliminatoires du Championnat d'Europe. Cette rencontre n'était pas seulement une victoire convaincante pour l'équipe, mais aussi Cristiano Ronaldo Junior pour qui ce fut un événement marquant.

Le joueur de 18 ans est entré en jeu lors des 20 dernières minutes, disputant son premier match avec les U-17 du Portugal. Il suit ainsi les traces de son père, entamant une nouvelle étape de sa carrière sous le maillot national.

Actuellement, Ronaldo Junior Arabie Saouditeévolue avec l'équipe de jeunes du club d'Al-Nassr. Cette saison, il a participé à 7 matchs et a inscrit 3 buts.

Il est intéressant de noter que les débuts du jeune joueur en sélection coïncident avec une période charnière pour son père, Cristiano Ronaldo. La star portugaise a annoncé plus tôt ce mois-ci la fin de sa carrière internationale.

Cristiano Ronaldo a fait ses débuts avec le Portugal en 2003. En plus de 23 ans de carrière, il a disputé 234 matchs, marqué 146 buts et délivré 45 passes décisives. Il détient le record mondial du nombre de sélections et de buts en équipe nationale masculine.

Désormais, l'attention des fans de football se porte non seulement sur la carrière de la légende, mais aussi sur les premiers pas de son fils sur la scène internationale.