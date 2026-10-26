Derby d'Istanbul : Başakşehir défie le prestigieux Beşiktaş à l'extérieur

Dans l'un des chocs de la 9e journée de la Süper Lig turque, deux clubs renommés d'Istanbul — Beşiktaş et Başakşehir s'affrontent. La rencontre se déroulera au Tupras Stadium et attirera naturellement l'attention des fans de football ouzbeks.

Le capitaine et attaquant vedette de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov débutera la rencontre en tant que titulaire. Le milieu de terrain talentueux Abbos Fayzullayev commencera quant à lui le match sur le banc des remplaçants.

Classement et intensité du duel

Pour les deux équipes, ce match est crucial dans la course aux places européennes :

L'ascension du Beşiktaş : Avec 15 points après les journées précédentes et une 6e place au classement, les locaux visent la victoire pour se rapprocher du sommet ;

Başakşehir doit redresser la barre : Avec 11 points et une 12e place, chaque point vaut de l'or pour les visiteurs, une victoire les propulserait dans le top 10 ;

Le facteur des légionnaires ouzbeks : L'activité de Shomurodov en attaque et son leadership sont attendus comme des facteurs déterminants pour l'issue du match.

Compositions officielles des équipes

Les compositions alignées pour cette rencontre comptent plusieurs stars du football européen :

XI de départ du Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadu, Topçu, Yılmaz, Ndidi, Černý, Olaytan, Özcan, Trossard, Vlahović ;

XI de départ de Başakşehir : Şengezer, Karbownik, Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Güneş, Olsen, Sari, Shomurodov , Bozok ;

Force du banc : Başakşehir dispose d'un meneur de jeu techniquement doué comme Abbos Fayzullayev pour dynamiser le jeu en seconde période.

Fiche technique : Beşiktaş — Başakşehir