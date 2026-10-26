Le Beşiktaş remporte le derby d'Istanbul : Shomurodov a joué 75 minutes

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Le Beşiktaş remporte le derby d'Istanbul : Shomurodov a joué 75 minutes

Dans le cadre de la 9e journée de la Süper Lig turque, deux équipes d'Istanbul se sont affrontées : Başakşehir a perdu 0-2 à l'extérieur face au célèbre Beşiktaş. Lors de la rencontre au Tupras Stadium, les hôtes ont assuré une victoire importante grâce à des buts inscrits en fin de seconde période.

Lors de ce match, le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a débuté dans le onze de départ des visiteurs et a joué pendant 75 minutes. Le talentueux milieu de terrain Abbos Fayzullayev est resté sur le banc pour le deuxième match consécutif et n'est pas entré en jeu.

Les dernières minutes qui ont décidé du sort du match

La rencontre a été intense et équilibrée pendant longtemps :

  • Le remplacement de Shomurodov : Eldor Shomurodov a été actif en pointe de l'attaque et a cédé sa place à Yildirim à la 75e minute ;

  • 76e minute — But d'Oh Hyon-gyu : Juste après le remplacement de Shomurodov, les hôtes ont réussi à ouvrir le score. Entré en jeu à la 65e minute, Oh Hyon-gyu a trouvé le chemin des filets ;

  • 89e minute — Le point final d'Olaytan : À la fin du match, Olaytan a porté le score à 2-0, offrant une victoire convaincante aux « Aigles noirs » ;

  • La situation de Fayzullayev : Le fait que le staff technique de Başakşehir n'ait pas fait entrer le meneur de jeu ouzbek Abbos Fayzullayev pour le deuxième match consécutif a suscité des questions parmi les supporters.

Classement du championnat

Le résultat de la rencontre a eu un impact significatif sur la position des équipes en Süper Lig :

  • Le Beşiktaş monte à la 4e place : Après cette victoire, les hôtes totalisent 18 points et grimpent à la 4e place du classement, rejoignant le groupe de tête ;

  • Başakşehir dans le bas du tableau : Avec 11 points, les visiteurs restent à la 12e place et ne parviennent pas à s'éloigner de la zone dangereuse.

Süper Lig turque | 9e journée

Indicateur

Beşiktaş

Başakşehir

Score

2

0

Buts

Oh Hyon-gyu (76), Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

A joué 75 minutes (remplacé)

Abbos Fayzullayev

Resté sur le banc

Points

18 points (4e place)

11 points (12e place)

Stade

Tupras Stadium, Istanbul

26 octobre 2026

Süper LigEldor ShomurodovAbbos FayzullayevBeşiktaşFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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