Course aux buteurs en Turquie : Shomurodov marque son 9e but et rejoint Salah et Osimhen
À l'issue de la 12e journée du championnat de Turquie, qui s'est étalée sur plusieurs jours, des changements majeurs ont eu lieu dans la course au titre de meilleur buteur et le leader a changé.
Lors de cette journée, Beşiktaş l'attaquant Dušan Vlahović a signé un doublé, tout comme lors de la journée précédente. Les deux buts de l'attaquant serbe contre Konyaspor ont non seulement offert la victoire à son équipe, mais l'ont également propulsé à la première place du classement des buteurs avec 11 buts . Le leader précédent, Amed l'attaquant Gift Orban , est resté muet lors de la 12e journée et a perdu sa place de leader.
Classement des buteurs après la 12e journée
Rang
Joueur
Club
Nombre de buts
1
Dušan Vlahović
Beşiktaş
11
2
Gift Orban
Amed
10 (inchangé)
3–6
Başakşehir
9
3–6
Mohamed Salah
Trabzonspor
9
3–6
Victor Osimhen
Galatasaray
9
3–6
Adrian Benedyczak
Kasımpaşa
9
Le but de Shomurodov à la 77e minute et la rivalité des stars à 9 buts
Lors du dernier match de la 12e journée, Başakşehir était mené 0-2 à domicile par Çorum, quand à la 77e minute Eldor Shomurodov a inscrit un superbe but pour relancer son équipe. Par la suite, l'attaquant des locaux Bertuğ Yıldırım a marqué trois autres buts, offrant aux Stambouliotes une victoire renversante sur le score de 4:2 .
Après ce but, Eldor Shomurodov a porté son total de buts cette saison à 9 et partage désormais la troisième place du classement général avec les joueurs suivants :
Mohamed Salah (Trabzonspor) : n'a pas marqué lors de la victoire contre Eyüpspor et reste à 9 buts.
Victor Osimhen (Galatasaray) : n'ayant pas participé au match de la 12e journée, son total de buts est resté inchangé (9).
Adrian Benedyczak (Kasımpaşa) : a marqué deux fois contre Alanyaspor, portant son total à 9 buts et rejoignant le groupe des leaders.
Selon vous, Eldor Shomurodov pourra-t-il dépasser Dušan Vlahović lors des prochaines journées et devenir le seul leader du classement des buteurs de la Süper Lig turque ? Laissez vos avis en commentaires !
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