À l'issue de la 12e journée du championnat de Turquie, qui s'est étalée sur plusieurs jours, des changements majeurs ont eu lieu dans la course au titre de meilleur buteur et le leader a changé.

Lors de cette journée, Beşiktaş l'attaquant Dušan Vlahović a signé un doublé, tout comme lors de la journée précédente. Les deux buts de l'attaquant serbe contre Konyaspor ont non seulement offert la victoire à son équipe, mais l'ont également propulsé à la première place du classement des buteurs avec 11 buts . Le leader précédent, Amed l'attaquant Gift Orban , est resté muet lors de la 12e journée et a perdu sa place de leader.