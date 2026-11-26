Eldor Shomurodov révèle les détails de son super but lors de la 12e journée (vidéo)
La 12e journée de la Süper Lig turque a attiré l'attention avec des changements intenses dans la course au titre de meilleur buteur et des buts spectaculaires. Après avoir remporté le « Soulier d'Or » la saison dernière avec 22 buts en 34 matchs, Eldor Shomurodov défend dignement son titre cette saison face aux stars européennes et africaines.
De 0:2 à 4:2 : un super but et le triplé de Bertuğ Yıldırım
Lors du match à domicile de l'İstanbul Başakşehir contre Çorum, l'équipe était initialement menée 0:2. Cependant, Eldor Shomurodov a réduit le score avec une frappe puissante et précise de longue distance, sans contrôle, jetant les bases de la remontée héroïque de son équipe. Par la suite, Bertuğ Yıldırım a inscrit un triplé, assurant la victoire des Stambouliotes sur le score de 4:2. La frappe de Shomurodov a été élue
plus beau but de la 12e journée par les supporters lors d'un sondage. Notre compatriote a devancé de sérieux concurrents : Milan Škriniar
(Fenerbahçe), Jean-Luc Dompé
(Konyaspor), Leandro Trossard
(Beşiktaş). L'interview de Shomurodov sur beIN SPORTS
Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a déclaré au prestigieux diffuseur
beIN SPORTS à propos de ce but : « C'est l'un des plus beaux buts de ma carrière. J'ai décidé de tirer dès le premier contact, sans contrôler le ballon, depuis une longue distance. J'ai même entendu beaucoup de gens me dire de ne pas tirer à ce moment-là. L'adversaire a bien défendu pendant les 70 premières minutes, mais après le premier but, nous avons pu montrer notre vrai jeu. »
— a déclaré Eldor Shomurodov. Classement des buteurs de la Süper Lig turque (après la 12e journée)
Rang
Joueur
Club
Nombre de buts
1
Dušan Vlahović
Beşiktaş
11
2
Gift Orban
Amedspor
10
3–6
Eldor Shomurodov
İstanbul Başakşehir
9
3–6
Victor Osimhen
Galatasaray
9
3–6
Mohamed Salah
Trabzonspor
9
3–6
Adrian Benedyczak
Kasımpaşa
9
Selon vous, Eldor Shomurodov pourra-t-il remporter le « Soulier d'Or » de la Süper Lig turque pour la deuxième fois consécutive face à des stars comme Vlahović, Salah et Osimhen ?
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