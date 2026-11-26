La 12e journée de la Süper Lig turque a attiré l'attention avec des changements intenses dans la course au titre de meilleur buteur et des buts spectaculaires. Après avoir remporté le « Soulier d'Or » la saison dernière avec 22 buts en 34 matchs, Eldor Shomurodov défend dignement son titre cette saison face aux stars européennes et africaines.

De 0:2 à 4:2 : un super but et le triplé de Bertuğ Yıldırım

Lors du match à domicile de l'İstanbul Başakşehir contre Çorum, l'équipe était initialement menée 0:2. Cependant, Eldor Shomurodov a réduit le score avec une frappe puissante et précise de longue distance, sans contrôle, jetant les bases de la remontée héroïque de son équipe. Par la suite, Bertuğ Yıldırım a inscrit un triplé, assurant la victoire des Stambouliotes sur le score de 4:2. La frappe de Shomurodov a été élue

plus beau but de la 12e journée par les supporters lors d'un sondage. Notre compatriote a devancé de sérieux concurrents : Milan Škriniar

(Fenerbahçe), Jean-Luc Dompé

(Konyaspor), Leandro Trossard

(Beşiktaş). L'interview de Shomurodov sur beIN SPORTS

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a déclaré au prestigieux diffuseur

beIN SPORTS à propos de ce but : « C'est l'un des plus beaux buts de ma carrière. J'ai décidé de tirer dès le premier contact, sans contrôler le ballon, depuis une longue distance. J'ai même entendu beaucoup de gens me dire de ne pas tirer à ce moment-là. L'adversaire a bien défendu pendant les 70 premières minutes, mais après le premier but, nous avons pu montrer notre vrai jeu. »

— a déclaré Eldor Shomurodov. Classement des buteurs de la Süper Lig turque (après la 12e journée)

Rang

Joueur Club Nombre de buts 1 Dušan Vlahović Beşiktaş 11 2 Gift Orban Amedspor 10 3–6 Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 9 3–6 Victor Osimhen Galatasaray 9 3–6 Mohamed Salah Trabzonspor 9 3–6 Adrian Benedyczak Kasımpaşa 9 Selon vous, Eldor Shomurodov pourra-t-il remporter le « Soulier d'Or » de la Süper Lig turque pour la deuxième fois consécutive face à des stars comme Vlahović, Salah et Osimhen ?

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O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli iftixorining ushbu yorqin muvaffaqiyati haqidagi xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!