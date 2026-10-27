Après la défaite de Başakşehir : quelle note le portail d'analyse international a-t-il attribuée à Shomurodov ?

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Après la défaite de Başakşehir : quelle note le portail d'analyse international a-t-il attribuée à Shomurodov ?

Lors du derby d'Istanbul, comptant pour la 9e journée de la Süper Lig turque, Beşiktaş a accueilli İstanbul Başakşehir chez lui et s'est imposé avec autorité sur le score de 2-0. Grâce à deux buts inscrits en seconde période, les hôtes ont consolidé leur position dans le haut du tableau, tandis que Başakşehir repart sans point.

À l'issue de la rencontre, le portail international de statistiques et d'analyse sportive de renommée mondiale Flashscore a publié les performances individuelles des joueurs ayant pris part au match. Parmi eux, l'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, titulaire avec Başakşehir, Eldor Shomurodov, a également été évalué en détail.

Note Flashscore : 6,2 pour Shomurodov

L'Ouzbek âgé de 31 ans, a débuté la rencontre en tant que titulaire et a joué pendant 75 minutes :

  • Temps de jeu : Eldor Shomurodov a lutté activement contre la défense adverse pendant 75 minutes avant de céder sa place à Bertuğ Özgür ;

  • Note attribuée : La plateforme d'analyse Flashscore a attribué à notre légionnaire une note de 6,2 pour sa performance dans ce derby. Ce chiffre indique que l'attaquant n'a pas été aussi efficace que prévu lors de cette journée.

Statistiques complètes : Tirs, passes et xG

Le portail d'analyse a détaillé les 75 minutes de jeu de Shomurodov en chiffres comme suit :

  • Tirs et xG : Eldor a tenté un total de 2 tirs vers le but de Beşiktaş durant le match. Son indice de buts attendus (xG) était de 0,08 ;

  • Ballons touchés : Pendant son temps sur le terrain, l'attaquant a touché le ballon 19 fois, dont 2 fois directement à l'intérieur de la surface de réparation adverse ;

  • Précision des passes : Eldor a effectué 12 passes à ses coéquipiers, dont 8 ont atteint leur cible (précision de 67 %) ;

  • Duels et dribbles : Shomurodov a tenté de dribbler un défenseur adverse une fois au cours du match, mais cette tentative a échoué.

Statistiques du match d'Eldor Shomurodov contre Beşiktaş

Type d'indicateur

Chiffres enregistrés

Temps de jeu

75 minutes (remplacé)

Note Flashscore

6,2

Tirs totaux

2

Buts attendus (xG)

0,08

Nombre de ballons touchés

19

Touches dans la surface adverse

2

Nombre de passes et précision

8/12 (67%)

Dribbles réussis

0/1 (0%)

Résultat du match

Beşiktaş 2-0 Başakşehir

Après cette perte de points dans le derby, Başakşehir reste dans le bas du classement. Pour Shomurodov, qui compte 7 buts cette saison et figure parmi les meilleurs buteurs de la Süper Lig, le prochain match sera un test important.

Eldor ShomurodovSüper LigBeşiktaşİstanbul BaşakşehirFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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