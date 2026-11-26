Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodova vu son but marqué avec l'Istanbul Başakşehir contre le Çorum Belediyespor être désigné comme le plus beau de la 12e journée du championnat de Turquie. Lors du sondage officiel organisé auprès des supporters, la frappe précise de notre compatriote a recueilli le plus grand nombre de voix.

Une remontée héroïque et le 9e but de la saison pour Shomurodov

Lors de la 12e journée de la Süper Lig turque, Başakşehir a accueilli Çorum sur son terrain. Malgré un début de match dominé par les visiteurs sur le score de 2:0 les Stambouliotes ont fait preuve de caractère pour finalement renverser la situation et s'imposer.

Eldor Shomurodov a disputé l'intégralité de la rencontre 90 minutes et a inscrit son 9e but de la saison en Süper Lig.

Le match et les statistiques de Shomurodov

Statistiques Détails et chiffres Distinction Plus beau but de la 12e journée de Süper Lig (sondage des fans) Match Istanbul Başakşehir — Çorum Belediyespor (victoire après avoir été mené 0:2) Temps de jeu 90 minutes (match complet) Buts cette saison en Süper Lig turque 9 buts Classement du club 7e place (20 points)

Selon vous, Eldor Shomurodov peut-il maintenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison et remporter le titre de meilleur buteur de la Süper Lig ?

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