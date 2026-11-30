Lors de la 13e journée de la Süper Lig turque, Başakşehir a battu Eyüpspor 5-1 à l'extérieur. Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov a débuté la rencontre en tant que titulaire et a joué 81 minutes. Le but marqué par l'attaquant à la 73e minute a été refusé pour une position de hors-jeu.

Başakşehir a marqué trois buts dès la première mi-temps

Les protégés de Nuri Şahin ont entamé le match avec beaucoup d'intensité. À la 16e minute, Bertuğ Yıldırım a ouvert le score. Neuf minutes plus tard, Andreas Skov Olsen a inscrit le deuxième but de l'équipe.

À la 32e minute, Onur Bulut a porté le score à 3-0. À sept minutes de la pause, Yusuf Barasi a marqué l'unique but d'Eyüpspor, réduisant l'écart.