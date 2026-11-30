Le but d'Eldor Shomurodov refusé : Başakşehir s'impose 5-1
Lors de la 13e journée de la Süper Lig turque, Başakşehir a battu Eyüpspor 5-1 à l'extérieur. Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov a débuté la rencontre en tant que titulaire et a joué 81 minutes. Le but marqué par l'attaquant à la 73e minute a été refusé pour une position de hors-jeu.
Başakşehir a marqué trois buts dès la première mi-temps
Les protégés de Nuri Şahin ont entamé le match avec beaucoup d'intensité. À la 16e minute, Bertuğ Yıldırım a ouvert le score. Neuf minutes plus tard, Andreas Skov Olsen a inscrit le deuxième but de l'équipe.
À la 32e minute, Onur Bulut a porté le score à 3-0. À sept minutes de la pause, Yusuf Barasi a marqué l'unique but d'Eyüpspor, réduisant l'écart.
Les équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-3.
Le but de Shomurodov annulé pour hors-jeu
En seconde période, Başakşehir a maintenu sa pression offensive. À la 69e minute, Umut Bozok a trompé le gardien adverse pour porter le score à 4-1.
À la 73e minute, Eldor Shomurodov a également trouvé le chemin des filets. Cependant, les arbitres ont signalé un hors-jeu et le but de l'attaquant ouzbek n'a pas été validé.
À la 81e minute, Shomurodov a été remplacé par Davie Selke. À la 84e minute, Edin Višća a scellé le score final : 5-1.
Ainsi, Başakşehir a largement battu son adversaire et a enchaîné une quatrième victoire consécutive.
Fayzullayev absent pour cause de blessure
Un autre joueur ouzbek de Başakşehir, Abbosbek Fayzullayev n'a pas pu aider son équipe lors de ce match en raison d'une blessure.
Après cette victoire, l'équipe de Nuri Şahin compte 23 points et remonte à la cinquième place du classement de la Süper Lig. Eyüpspor reste à la 18e place avec 3 points.
Détails du match
Süper Lig turque. 13e journée
Eyüpspor — Başakşehir — 1:5
Buts: Yusuf Barasi, 38 — Bertuğ Yıldırım, 16; Andreas Skov Olsen, 25; Onur Bulut, 32; Umut Bozok, 69; Edin Višća, 84.
Composition de départ de Başakşehir : Muhammed Şengezer, Michał Karbownik, Onur Bulut, Jerome Opoku, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Jakub Kałuziński, Andreas Skov Olsen, Bertuğ Yıldırım, Eldor Shomurodov, Brnić.
Remplaçants entrés en jeu : Ömer Ali Şahiner, Edin Višća, Umut Bozok, Umut Güneş, Davie Selke.
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