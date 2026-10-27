Istanbul Başakşehir encaisse deux buts juste après la sortie d'Eldor Shomurodov

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Istanbul Başakşehir encaisse deux buts juste après la sortie d'Eldor Shomurodov

Lors du derby d'Istanbul, match phare de la 9e journée de la Süper Lig turque, «Istanbul Başakşehir» s'est incliné 0-2 sur le terrain du prestigieux «Beşiktaş». Bien que le score soit resté vierge en première mi-temps, les locaux ont réussi à empocher trois points précieux grâce à des buts inscrits dans les 15 dernières minutes.

La rencontre était particulièrement suivie par les supporters ouzbeks : le capitaine de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov était titulaire, tandis que le talentueux milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev est resté sur le banc durant toute la partie.

Le tournant du match : Shomurodov sort et les buts s'enchaînent

Le sort du match s'est décidé directement après les changements tactiques :

  • Les 75 minutes d'effort d'Eldor : Titulaire, Shomurodov a exercé une pression constante sur les défenseurs adverses, mais à la 75e minute, fatigué, il a cédé sa place à Bertuğ Özgür ;

  • Une défense qui s'effondre sans Shomurodov : Coïncidence ou impact de son absence, la défense des visiteurs s'est désorganisée juste après la sortie de notre attaquant ;

  • 76e minute — Oh Hyeon-gyu ouvre le score : À peine une minute après son entrée en jeu, Oh Hyeon-gyu a donné l'avantage au «Beşiktaş» ;

  • 89e minute — Le coup de grâce d'Olaytan : En fin de match, Junior Olaytan a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois, scellant ainsi le sort du derby ;

  • Fayzullayev encore sur la touche : Comme lors des dernières rencontres, le staff de «Başakşehir» n'a pas osé faire entrer Abbosbek Fayzullayev en jeu cette fois-ci.

Course au titre de meilleur buteur et classement

Ce match a eu un impact significatif sur les ambitions des deux équipes dans la compétition :

  • Shomurodov parmi les meilleurs buteurs : Bien que notre attaquant n'ait pas marqué lors de cette journée, il compte 7 buts à son actif et poursuit sa lutte parmi les meilleurs buteurs de la Süper Lig ;

  • «Beşiktaş» monte à la 4e place : Les locaux victorieux portent leur total à 18 points et s'installent solidement dans le top 4 ;

  • «Başakşehir» en zone dangereuse : Bloquée à 11 points, l'équipe de Shomurodov descend à la 12e place et peine à s'éloigner de la zone rouge ;

  • Programme de la prochaine journée : Le 1er novembre, «Beşiktaş» se déplacera sur le terrain de «Kasımpaşa», tandis que «Başakşehir» accueillera «Samsunspor» à domicile.

Süper Lig turque | Résultat de la 9e journée

Indicateur

«Beşiktaş»

«Istanbul Başakşehir»

Score

2

0

Buts

Oh Hyeon-gyu (76), J. Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

A joué 75 minutes (remplacé)

Abbosbek Fayzullayev

Resté sur le banc

Total des buts de Shomurodov

7 buts (course au titre de meilleur buteur)

Points et classement

18 points (4e place)

11 points (12e place)

Prochain adversaire

«Kasımpaşa» (1er novembre)

«Samsunspor»

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevSüper LigBeşiktaşIstanbul Başakşehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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